DRÁMA blondínky z Jojky: Prepichnuté kolesá a cukor v nádrži… Prípad rieši POLÍCIA!

ŽILINA - Prsnatá blondínka Zuzanita Žilinčíková aktuálne účinkuje v jojkárskej šou Bez servítky. Tam bolo jej jedinou starosťou navariť svojim štyrom hosťom a naopak hodnotiť to, čo pripravili oni. Cez víkend však musela riešiť oveľa vážnejší problém. Niekto jej totiž prepichol pneumatiky na aute a do nádrže nalial cukor. Prípadom sa už zaoberá polícia!

Zuzanita Žilinčíková je extravagantnou televíznou hviezdičkou. Do povedomia verejnosti sa dostala ešte vďaka jojkárskej šou Take me out a odvtedy sa z času na čas pripomenie nejakou pikoškou zo svojho života. Naposledy plastickou operáciou zadku, či dramatickým rozchodom so svojím ex.

Aktuálne opäť hviezdi na obrazovkách Jojky - tentokrát v relácii Bez servítky. No aktuálne oveľa viac blondínku zrejme trápi to, čo sa jej stalo cez víkend. Ktosi jej totiž prepichol pneumatiky na aute a do nádrže nasypal cukor. Dokonca kvôli tomu páchateľ neváhal preskočiť plot.

„Moje osobné auto som mala zaparkované vo dvore, kde bývam. V nedeľu doobeda som si všimla prepichnuté 2 zadné gumy a vylomenú krytku na nádrži, kde boli stopy po kryštálovom cukre. Na otvorenie nádrže som počkala na políciu, ktorá potvrdila, že nádrž je plná cukru,“ prezradila pre Topky.sk Žilinčíková.

Galéria fotiek (7) Zdroj: archív Z.Ž.

„Auto prezreli technici z polície, odobrali DNA a následne som ho dala do servisu, kde mi ho dali do poriadku. Všetko aktuálne riešia vyšetrovatelia z kriminálnej polície Žilina,“ dodala Zuzanita, ktorá vraj má aj podozrenie na páchateľa. „Samozrejme mám, ale všetko nechávam v rukách vyšetrovateľov,“ uzavrela.