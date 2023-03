Cibulková má konkurenciu: Sieťka, HOLÉ TELO a tehotenské brucho!

Bývalá športovkyňa Dominika Cibulková sa cez víkend stala dvojnásobnou mamou. K synčekovi Jakubkovi jej do rodiny pribudla dcérka Nina. Pri oboch tehotenstvách sa nastávajúca mamina prezentovala verejnosti aj na netradičných tehotenských fotografiách.

A tento trend sa evidentne zapáčil aj Zuzane Žilinčíkovej, známej zo šou Take me out, ktorá si zahrala aj v jojkárskej Nemocnici. Modelka s enormným hrudníkom nedávno oznámila zrušenie svadby práve z dôvodu, že otehotnela. A tak sa obrad uskutoční až niekedy v budúcnosti.

Aktuálne je Zuzana vo štvrtom mesiaci tehotenstva a už sa jej črtá aj bruško. „Nikdy v živote som si nemyslela, že sa budem tešiť nadbytočným kilogramom na svojom tele, ktoré prešlo viacerými estetickými procedúrami, keďže som bola posadnutá štíhlou líniou a vylepšovaním toho, čo mi príroda nenadelila,” zverila sa svojim fanúšikom.

Jej príspevok obsahoval aj tehotenské fotografie, ktoré sa vymykajú bežným štandardom. Ako sme už spomenuli, majú čo-to spoločné s foteniami, ktoré počas svojich dvoch očakávaní absolvovala Dominika Cibulková. Zuzana sa totiž tiež rozhodla pre čiernu parochňu, na nahé telo si obliekla len sieťku a vystavila na obdiv nielen svoje bruško.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram ZŽ

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram ZŽ