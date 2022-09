Stačilo 5 týždňov a... Táto jojkárka sa opäť TOTÁLNE ZMENILA!

BRATISLAVA - Opäť je z nej niekto iný! Zuzana Žilinčíková, známa ako Zuzanita, bola dlhé roky povestná blonďatou hrivou. No občas sa ukázala aj ako bruneta. Začiatkom augusta však zaexperimentovala a zrazu mala ružové vlasy. A teraz...

Zuzana Žilinčíková zo šou Take me out sa pred časom začala objavovať aj v jojkárskom seriáli Nemocnica. Ukázala sa tam ako blondínka - tak sme ju za tie roky, čo je verejne známa, vídali asi najviac.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZŽ

Lenže v lete zrazu dostala chuť na poriadnu zmenu. A jej vlasy boli zrazu ružové!

Táto zmena však Zuzanite príliš dlho nevydržala. Dnes je z nej opäť iná žena. A to doslova, s totálne čiernymi vlasmi ju možno mnohí na ulici ani nespoznajú. „Nakoniec som zvolila moju prirodzenú tmavú farbu, nakoľko moje vlasy z toľkého prefarbovania sa na blond a neskôr na ružovo dostali poriadne zabrať,” zverila sa fanúšikom na sieti Instagram.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZŽ

Ako dodala, pri tejto farbe chce zostať dokonca niekoľko rokov! Chce totiž svojim vlasom dopriať dosť dlhý čas, aby sa zotavili z neustáleho odfarbovania. Nechajme sa prekvapiť, či naozaj pri tomto predsavzatí vydrží alebo nás zanedlho opäť prekvapí nejakou ďalšou zmenou.

Ďalšie aktuálne zábery Zuzanity nájdete v priloženej galérii.