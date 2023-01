Jojkárska „prsaňa“ sa bude vydávať: Polárna žiara a... ZÁSNUBNÝ PRSTEŇ!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram ZŽ

BRATISLAVA - To, že má nového priateľa, priznala verejne Zuzana Žilinčíková z jojkárskej šou Take me out iba v marci minulého roka. A dnes sa už môže chváliť nádherným zásnubným prsteňom, ktorý dostala za veľmi romantických okolností.