Slovenský spevák naložil Gyimesimu a Tarabovi: Šikana HOMOSEXUÁLOV!

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami poslanec OĽaNO György Gyimesi (41) a bývalý kotlebovec Tomáš Taraba (42) šokovali verejnosť, keď sa rozhodli parlamentu predložiť spoločný návrh, ktorým by štátnym inštitúciám, vrátane verejného ochrancu práv, chceli zakázať vyvesiť na budovu symboly hnutí, organizácií, komunít a ideológií propagujúcich akýkoľvek druh sexuálnej orientácie...

Prijatím tejto novely zákona by úrady už nemohli solidarizovať so sexuálnymi menšinami vyvesením dúhovej vlajky. „Rozumiete tomu správne. Svoj zákon namierili proti dúhovým vlajkám, ktoré vyjadrujú solidaritu s queer komunitou, ktorá zažíva šikanu práve od ľudí ako je Taraba, Kuffa či Gyimesi. Miesto toho, aby sa Slovensko približovalo akceptáciou menšinových práv k modernej Európe 21. storočia, tak sa tu stredoveký krúžok snaží po nich šliapať," vyjadrila sa k celej veci poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková, pričom tento návrh odsúdilo i mnoho dalších poslancov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

A nielen oni. Tento pokus pobúril aj mnoho známych osobností. Medzi nimi aj osobnosti, ktoré sú homosexuálne orientované. Snáď najdrsnejší náklad Gyimesimu a Tarabovi uštedril spevák a hudobný dramaturg Jakub Petraník. „Poslednú dobu mám pocit, akoby sa zvolebnievalo. Vtedy sa vždy, ako najväčší nepriateľ štátu, vytiahne naša pestrá menšina. O zbytočnosti týchto dvoch poslancov netreba ani diskutovať, veď je veľmi nizka šanca, že sa v ďalších voľbách do parlamentu vôbec dostanú. Preto mi toto hlúpe počínanie zmysel dáva," vyjadril sa muzikant.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/Jakub Kotian

„Som prekvapený, že práve pán Gyimesi namiesto toho, aby menšinám pomáhal, kedže sám k jednej z národnostných menšín inklinuje, rozhodol sa na inú menšinu útočiť, a to veľmi prízemným spôsobom," povedal pre Topky.sk Petraník, keď sme ho kontaktovali, aby sa k tejto téme vyjadril, no a svoje rozhorčenie rozviedol aj v príspevku na sociálnej sieti.

„Táto symbolická šikana menšiny je z môjho pohľadu skôr prejav nekonečnej hlúposti... Hlavne, povedzme si pravdu. Ktorá štátna inštitúcia má koľko dní v roku vyvesenú dúhovú zástavu," pýta sa Jakub v texte, ktorý zverejnil a ten následne prezdieľalo aj mnoho ďalších ľudí. Umelec si rypol i do pomerne kontroverznej témy... „Vyrovnaný muž nemá potrebu zaoberať sa vecami, ktoré ho nepokúšajú," dodal Petraník, no a čo tým konkrétne myslel, vie zrejme najlepšie on sám...