Chorá Hana Zagorová (75) 4 dni po kolapse: Nové správy z nemocnice… TOTO svedčí o jej stave!

PRAHA - Včera verejnosť obletela správa o kolapse Hany Zagorovej (75). Speváčka stratila vedomie ešte v sobotu pri raňajkách, odvtedy je v nemocnici. Prvotné informácie neboli priaznivé, známej Češke vyšli veľmi zlé výsledky krvných testov. No nové správy sú oveľa povzbudivejšie. Hanke je už lepšie - svedčí o tom aj toto!

Hana Zagorová v uplynulých dňoch vystrašila svoje okolie, keď v sobotu pri raňajkách náhle skolabovala. Ani informácie po prvých vyšetreniach v nemocnici neboli priaznivé - mala veľmi zlé výsledky krvných testov. „Skolabovala, nebezpečne jej klesol draslík, krvné doštičky, skrátka všetko,“ povedal českému Blesku Štefan Margita.

Či sa jej hodnoty v krvi upravili, nie je známe, no je zrejmé, že sa už cíti oveľa lepšie. „Keď som za ňou prišiel, bola namaľovaná, dokonca ma požiadala, aby som jej priniesol jej obľúbený parfém,“ povedal českému Blesku starostlivý manžel a tiež prezradil, že ide o vôňu Angel do Thierryho Muglera. Manžel sa teší, pretože si uvedomuje, že ak sa žena chce parádiť, všetko je na dobrej ceste.

Navyše jej začalo chutiť a dokonca už prejde aj zopár krokov. „Hanka tiež s chuťou zjedla vločky s mliekom, ktoré si vypýtala a prechádza sa už aj po izbe,“ dodal Margita s úsmevom. Svoju manželku od prvého kolapsu v septembri nikdy nenecháva samú, ak s ňou nie je práve on, je s ňou niekto iný. „Odvtedy nebola sama ani sekundu! Viem, že sa vždy môže stať všetko a ja ju nadobro stratím. A to by som neprežil...“ dodal.