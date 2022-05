Ďalšia NEHODA Dády Patrasovej: Nabúrala do zaparkovaného auta a... Odmietla FÚKAŤ!

PRAHA - Je to tu opäť! Dáda Patrasová (66) už jeden škandál v súvislosti s autonehodou na svojom konte má. Na druhý sviatok vianočný v roku 2018 po nehode nafúkala 2,5 promile. Včera spôsobila dopravnú nehodu opäť - napálila to do zaparkovaného auta. Po príchode policajtov odmietla fúkať!

Keď mala v roku 2018 na druhý sviatok vianočný Dáda Patrasová autonehodu, médiá zaplnila informácia, že nafúkala 2,5 promile. V tom čase zatĺkala a dušovala sa, že by si opitá za volant nesadla. Už o pár týždňov však vyšla s pravdou von a potvrdila, že pila... A veľa. Hrozili jej vtedy dokonca 3 roky basy. To sa nakoniec nestalo.

A o 3,5 roka neskôr to tu máme znova. Ako informoval český Blesk, známa česká herečka mala v pondelok autonehodu opäť. A musel to byť poriadny náraz - na mieste totiž zasahovali nielen policajti, ale aj hasiči. V aute spolu s Dádou sedel aj jej manžel Felix Slováček, no šoférovať mala práve ona. Najprv to vraj napálila do zaparkovaného auta a potom aj do betónovej zábrany s dopravným značením.

Herečka navyše podľa informácií z polície odmietla dychovú skúšku, čo po poslednej skúsenosti môže navodzovať dojem, že sa obávala výsledku. „Vodička nabúrala do zaparkovaného auta a následne do betónových zábran. Odmietla sa podrobiť dychovej skúške. Oznámenie o nehode sme prijali o 14:45,“ povedal českému Blesku policajt Jan Daněk.

Práve včera mal zhodou okolností Felix Slováček narodeniny a na otázku eXtra.cz, čo by si prial k narodeninám, povedal záhadne s odkazom na manželku Dádu: „Ona veľmi dobre vie, čo by som chcel. A ja to nebudem zverejňovať.“ Hudobník sa však netají tým, že by bol rád, keby jeho manželka obmedzila alkohol.

A to, že mu holduje, otvorene priznáva. Takto sa napríklad vyjadril v apríli: „Sme spolu, je nám fajn. Dáda chľastá, ja pracujem.“ Naposledy ju alkohol za volantom stál vodičák, o ktorý prišla na 18 mesiacov, a pokutu 150 tisíc českých korún. No tentokrát by to mohlo vyjsť ešte drahšie.