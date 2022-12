Patrasová po DRSNÝCH slovách svojho manžela: ROZVOD!

PRAHA – Je verejne známe, že Dagmar Patrasová (66) si momentálne prechádza ťažším obdobím. Po tom, ako so svojím luxusným autom nabúrala najprv do zaparkovaného vozidla a následne nato aj do betónovej zábrany, sa na verejnosti takmer vôbec neukazuje. Svoju účasť na akciách ruší na poslednú chvíľu. Toto rozhorčilo jej manžela Felixa Slováčka (79), ktorý ju už vôbec slovne nešetrí. Po jeho drsných slovách chce herečka rozvod!

Herečka Dagmar Patrasová má na rováši jeden problém za druhým! Po tom, čo si v roku 2018 sadla za volant opitá a spôsobila dopravnú nehodu, urobila tento rok skoro to isté. Iba s tým rozdielom, že sa odmietla podrobiť dychovej skúške. Dôkaz o tom, že bola pod vplyvom alkoholu, tak neexistuje.

Tento rok v máji nabúrala so svojím autom najprv do stojaceho vozidla a potom aj do betónovej zábrany. Odvtedy sa na verejnosti objavuje len zriedkavo. Zato jej manžel Felix Slováček navštevuje akcie veľmi rád. Najnovšie bol pozvaný so svojou manželkou na podujatie, ktoré pomáha talentovaným deťom z detských domovov. Namiesto Dády však prišla jeho dcéra Anička...

Na poslednú chvíľu česká herečka zrušila svoju účasť a Felix musel zachraňovať celú situáciu, keďže mali vystúpiť ako hlavné hviezdy programu. To ho veľmi rozhorčilo a svojej žene poriadne naložil!

„Je to koniec jej kariéry! Jediná možnosť, čo tu je, je zbaviť ju svojprávnosti, inak umrie! To nepochopí nikto, kto nemá doma takto chorého človeka. Keď sa to stane, tak všetci budú chodiť a nadávať mi, prečo som niečo neurobil. Je to ťažké,” vyjadril sa počas minulého víkendu. Za jej neúčasťou sa mal údajne skrývať znova alkohol. Slováček to nepovedal priamo, ale jeho náznaky boli viac než jasné.

Dádu jeho drsné slová nesmierne vytočili a pre českú redakciu Extra.cz povedala jasný verdikt! „Muselo mu preskočiť. Podám žiadosť o rozvod. Toto je už cez čiaru. Som z toho zúfalá. Po 40 rokoch manželstva je toto zákerné,“ odkázala. Jej vyhrážkam sa však Slováček vraj len smeje, pretože to nepočul prvýkrát. Či to Patrasová myslí teraz naozaj vážne, ukáže najbližší čas...