Zbesilá jazda hollywoodskej hviezdy: Auto VYBUCHLO... Herečka je v KRITICKOM STAVE!

LOS ANGELES - Anne Heche (53) je v Hollywoode známym menom. No nielen vďaka hereckým výkonom, ale aj svojim škandálom. Na ten posledný však kruto doplatila. Zjavne pod vplyvom sa rútila ulicami Los Angeles tak divoko, že to so svojím Minicooperom nakoniec napálila rovno do rodinného domu. Auto explodovalo, herečka je v kritickom stave!

Herečka Anne Heche sa v piatok v uliciach Los Angeles postarala o poriadny rozruch. So svojím Minicooperom sa rútila pomedzi rodinné domy a jazdila doslova ako šialená. Bolo naozaj len otázkou času, kedy do niečoho narazí. A tak sa aj stalo - najprv nabúrala do garáže. No keď jej miestni utekali na pomoc a prosili ju, aby vystúpila, ona ich odignorovala, zaradila spiatočku a dupla na plyn.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Profimedia

Stihli však urobiť fotku... A zo záberu je evidentné, že herečka nebola úplne pri zmysloch. Navyše v odkladacom priestore pri riadiacej páke mala položenú sklenenú fľašu, ktorá pôsobila, že sa v nej nachádza alkohol. To by napokon vysvetľovalo jej zbesilú jazdu. Herečka chvíľu potom opäť zišla z cesty, v obrovskej rýchlosti prerazila živý plot a narazila do neďalekého domu.

Tento náraz bol však pre ňu osudným. Auto vybuchlo a skončilo v plameňoch. A s herečkou. Zasahovať na mieste muselo dokopy 59 hasičov a kým dostali požiar pod kontrolu, trvalo to celých 65 minút. Od auta sa totiž chytil aj rodinný dom. Herečka po nehode skončila v rukách lekárovi, ktorý ju v kritickom stave okamžite previezli do nemocnice.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Fox 11 Los Angeles

Galéria fotiek (7) Zdroj: Profimedia

Internetom začali kolovať viaceré zábery, ktoré osudné chvíle zaznamenávajú. Na videách vidno napríklad ako sa herečka vo vysokej rýchlosti rúti ulicami, aj záchrannú akciu. Na leteckých záberoch vidno napríklad herečku s popáleninami na chrbte, ako sa zvíja od bolesti.

Nie je to pritom prvý takýto exces, ktorým na seba herečka upozorňuje. Keď sa pred rokmi rozišla s moderátorkou Ellen DeGeneres, našli ju bľabotajúcu v kalifornskej púšti. Potácala sa v cudzom dome a skončila v nemocnici. Herečka v tom čase mala užiť extázu. Blondínka napokon otvorene prehovorila o svojich problémoch s alkoholom, drogami a o promiskuite. Za všetko vraj môže jej otec, ktorý ju v detstve sexuálne zneužíval.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Fox 11 Los Angeles