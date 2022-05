Utajovaná sestra Josefa Abrháma (†82): Po rokoch ju našli, ale… Na pohreb KVÔLI TOMUTO nepríde!

PRAHA - V utorok Česko a Slovensko obletela smutná správa o smrti legendárneho českého herca Josefa Abrháma (†82). Detaily poslednej rozlúčky zatiaľ nie sú známe, no už teraz je isté, že jedna podstatná osoba na nej bude chýbať. Reč je o umelcovej utajovanej sestre Božene (87). Po rokoch ju našli, ale... Toto je dôvod, prečo na pohreb nepríde!

Josef Abrhám si svoje súkromie prísne strážil, a tak mnoho ľudí nemuselo zachytiť, že mal sestru Boženu alias Bocu. Aj ona sama pôsobila ako herečka, neskôr dokonca písala knižky a pracovala ako asistentka réžie. Po rokoch sa však z verejného života úplne stiahla. No Blesku sa ju teraz podarilo vypátrať a položiť jej zopár otázok...

Stará noblesná dáma už len leží na posteli a takmer sa z nej nepohne. Ako sama priznala, nohy jej vypovedali službu. Po operácii kolena je vraj rada, že sa posadí na posteli. No a práve to je aj dôvod, prečo nepríde ani na pohreb svojho milovaného brata a prečo sa pred rokom nebola rozlúčiť s Libuškou Šafránkovou. „Úplne všetko ale sledujem v televízii,“ zdôraznila.

Boca tiež prezradila príčinu smrti Josefa Abrháma - v nemocnici bol so zápalo pľúc. „V pondelok som s ním volala. Dali mu to nahlas, tak sme spolu mohli krásne hovoriť. Aspoň cez telefón sme sa rozlúčili. Pepa mal zdravotné problémy, ale bol by tu s nami v pohode aj ďalej, keby neprišlo toto,“ uzavrela trúchliaca sestra.

Josef Abrhám zomrel v pondelok 16. mája. Dátum a čas poslednej rozlúčky zatiaľ nie je známy. Dá sa ale predpokladať, že rovnako, ako v prípade jeho manželky Libušky, sa bude konať v Kostole svätej Anežky Českej v pražskom Spořilove. Je tiež známe, že herec chcel byť vyprevadený na večnosť v rovnakej rakve, akú mala jeho milovaná Libuška.