PODVEDENÁ snúbenica Gábora Borárosa: Naložila známym mamičkám, ktoré robia TOTO... JE TO CHORÉ!

Hoci Gábor najprv zatĺkal, napokon prišlo k tomu, že sa k nevere priznal. ,,No niekedy áno, niekedy nie,“ povedal so smiechom pre portál Super.cz, keď sa ho redaktorka pýtala, či bol neverný. Zároveň dodal, že žiadnu milenku nehľadal a vraj išlo o náhodu. Tvrdil však, že hoci s Monikou už nefungujú ako pár, fungujú ako rodičia. Tieto informácie napokon v inom rozhovore dementovala samotná Monika.

„Za dva mesiace bude chcieť, aby som ho vzala späť. Najviac ma pobavilo, že sme vraj rodičia. Neviem, ako si to predstavuje, on ale rodič nie je. Nikdy nie je doma, a to ani po nociach,“ vyjadrila sa sexi mamička pre portál Expres.cz. Aj napriek nezhodám a nevere sa však na jednej veci absolútne zhodujú.

Moniky sa totiž fanúšikovia pýtali, či svojej malej princeznej plánuje založiť profil na Instagrame. A tomu by sa zrejme nikto nečudoval, keďže to v dnešnej dobre robí mnoho (nielen) celebritných párov. V tomto má však Jákliová plne jasno a jej názor vraj zdieľal i samotný Gábor.

Obom to vraj príde úplne absurdné, čím si svojím spôsobom kopli do rodičov, ktorí svoje malé deti takto vystavujú. „V živote by som neurobila pre bábätko účet. Ani Gábor. Pre nás je to choré,” napísala čerstvá mamina, ktorá svoj názor následne aj patrične odôvodnila. A viac sa dozviete zo záberu nižšie!