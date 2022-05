Markizácka nevesta sa u psychológa ZRÚTILA: Manžel sa jej začal dotýkať a... Bolo jej to ODPORNÉ!

BRATISLAVA - Fúha, tak toto zaváňa slušným problémom! Aj keď patrí Svadba na prvý pohľad medzi celosvetovo najúspešnejšie romantické šou, aj majster tesár sa občas utne a rovnako tak aj markizácki odborníci. Aj napriek ich najväčšej snahe sa stane, že dokopy dajú pár, ktorý nie je kompatibilný. A hoci sa jeden z manželov naozaj ide pretrhnúť a chce, aby vzťah dopadol úspechom, tomu druhému jeho polovička absolútne nesedí. No a presne to je prípad Janky a Martina...

Mladá fitnesska mala problém so svojím ženíchom už od samého začiatku. Fyzicky nebol jej typ, rovnako tak ju odrádzalo, že nie je vysoký, no a nos ohŕňala aj nad jeho bytom. Počas dovolenky sa ešte zdalo, že dvojica by mohla mať úspech, po medových týždňoch a karanténe prišlo ale na rad spoločné bývanie.

A ako sme spomínali, práve tam sa Janka začala "ukazovať". Netajila sa tým, že Martinov byt jej nie je práve po chuti, vyčítala mu nie úplne dokonalý poriadok a pomerne panovačne ho dotlačila k tomu, aby tam dali všetko od základov do tip-top stavu podľa jej predstáv. Nepáčilo sa jej tam vlastne vôbec nič. „Nie som nadšená, že tu musím teraz zostať. Som z toho smutná,” ponosovala sa brunetka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

No a Martinovi začala Jankina panovačnosť pomerne prekážať. To, že nie je spokojná, mu dala jasne pocítiť, čo ho úprimne zamrzelo. „Vyzerá dosť nespokojne. Asi som ju nepresvedčil nielen mojou výškou a výzorom, ale ani mojím materiálnym zabezpečením. Asi by bola radšej, keby som mal nejaký trojizbák, štvorizbák a nejaké nové auto. Bohužiaľ, som učiteľ telesnej, mám jednoizbový byt, hypotéku a úplne normálne auto,” vyjadril sa sklamaný pedagóg.

Galéria fotiek (4) Zdroj: TV Markíza

Aj napriek tomu však nehodil flintu do žita a naďalej sa snažil. Lenže nezhôd pribúdalo. Janka sa už podľa všetkého rozhodla, že muža ako on pri sebe nechce. Rozhodla sa na pár dní odísť späť do Popradu a medzitým ešte navštívila televízneho psychológa. A rozhodne si pred ním nedávala servítku pred ústa. Veď pozrite sa sami vo videu vyššie!