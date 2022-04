Prvá víťazka Farmy vytasila HOLÉ PRSIA: Bože, to sú BOMBY!

Nejaký čas po Farme ešte na krátko zakotvila Andrea Járová na obrazovkách markizáckej sesterskej televízie Dajto. A to konkrétne v relácii Sexy Šport, takže opäť raz išlo v prípade tejto playmate o vyzliekanie.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV MARKÍZA

Neskôr sa presunula do Ameriky a hovorilo sa dokonca, že sa vydala. Blondínka ale svoje súkromie odmieta komentovať. Na sociálnych sieťach sa však jednoznačne neprezentuje ako usadená vydatá panička. Práve naopak. Neustále dráždi.

A hoci na sieti Instagram je nahota zakázaná, známa Slovenka to dokáže rafinovane obísť. Najnovšie použila na kamufláž svoje vlasy, ktoré jemne prekrývajú jej úplne holé silikónové vnady. No ani jej hriva nedokáže skryť fakt, že ide o riadne bomby. Pred nejakým časom sme u Járovej zisťovali, či si ich náhodou nedala opäť zväčšiť, ale zaprisahala sa, že by to už nikdy neurobila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram AJ

A fanúšikom je v podstate jedno, či sú trochu väčšie alebo rovnaké ako kedysi. Hlavne, že sa ich Andrea nehanbí ukázať!