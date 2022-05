Markizácka nevesta na prvej promi akcii: Odvaha jej nechýba… Ups, a je vonku!

V známom nákupnom centre v bratislavskom Lamači sa v utorok večer konala dlhoočakávaná premiéra novinky Top Gun: Maverick. Nový kinohit si prišlo vychutnať viacero známych tvárí. Za všetky spomeňme youtubera a bojovníka zo Survivor Daniela Gogomana Straucha, herečku Karin Haydu, či návrhárku a 2. vicemiss Universe SR 2012 Martinu Grešovú.

Práve tej robila spoločnosť nevesta z posledného ročníka markizáckej šou Svadba na prvý pohľad Karin Rothová. Pre sympatickú brunetku ide mimo Let's Dance o prvú promi akciu, na ktorej sa objavila. A hneď sa zjavne rozhodla provokovať. Do spoločnosti síce dorazila zdanlivo "decentne" oblečená, no na bielej košeli si zapla o jeden gombík menej, ako by zrejme mala.

Pri fotení jej tak z hlbokého výstrihu uniklo oveľa viac, ako si želala. A možno to bol zámer. Stačilo však, aby sa postavila mierne bokom a prítomným sa naskytol pohľad na jej odhalený prsník v čiernej čipkovanej podprsenke. Že niečo nie je v poriadku si všimla až po pár minútach zvodného pózovania fotografom... No nezbedný gombík si nechala rozopnutý.

