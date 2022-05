Bizarné “rodinné” FOTO Adely Vinczeovej: Jej EX-partneri a manžel pokope… VYZNANIE bývalým láskam!

Galéria fotiek (1) Adela Vinczeová a jej "lásky" búrajú všetky stereotypy.

Zdroj: Jan Zemiar

BRATISLAVA - Počas aktuálneho ročníka markizáckej šou Let's Dance dochádzalo k bizarným situáciám. Porotkyňa Adela Vinczeová (41) totiž počas natáčania pravidelne prichádzala do kontaktu nielen so svojím manželom, ale aj so svojimi verejne známymi expartnermi. Blondínka si tak so všetkými svojimi láskami spravila spoločné foto a... Napísala aj pekné vyznanie!