Adelina ÚPRIMNÁ SPOVEĎ na tému dieťa: Otvorene o umelom oplodnení, adopcii i hanbe!

Relácia Silná zostava, ktorú na obrazovkách verejnoprávnej Dvojky moderuje Veronika Cifrová Ostrihoňová, sa bežne venuje silným a náročným témam. Blondínka v tohtotýždňovom vydaní hostila okrem komičky Simony Salátovej aj sociálnu pracovníčku Alenu Molčanovú, publicistu Štefana Chrappu, ktorý má doma adoptovanú dcérku, i moderátorku Adelu Vinczeovú. Tá sa nijako netají tým, že spolu s manželom Viktorom tiež zvažujú túto možnosť, ako sa stať rodičmi.

Veronika sa hneď v úvode ospravedlnila za to, že niektoré z jej otázok môžu byť netaktné alebo hlúpe. Hostia však nemali problém reagovať na čokoľvek. Adela napríklad komentovala aj otázku, či s Viktorom neskúšali cestu umelého oplodnenia a či si práve takýmto spôsobom nechcú zadovážiť vlastné biologické dieťa. „Raz sme boli na takom, volá sa to UIU (intrauterinná inseminácia - najjednoduchšia a najmenej invazívna metóda asistovanej reprodukcie, pozn.red) a povedali mi, že to je len ako na návšteve u gynekológa. Že to si chvíľku poležíte a bude to v pohode. Ja som mala z toho takú fyzickú reakciu, taký veľmi nepríjemný stav, taký šok, že som si povedala - Aha, toto asi nie je tá cesta,” začala svoje rozprávanie Vinczeová.

Viackrát zdôraznila, že nikoho, kto podstúpil umelé oplodnenie, neodsudzuje. „Každý z nás máme nejaké svoje cesty a úvahy. A mne sa to zdalo tak, že na toto sa necítim, aby som svojmu telu toto robila. Myslím si, že je aj takým mojím životným nastavením, že asi nemám vo zvyku po niečom chorobne túžiť, takže nie som v stave nejakej mentálnej núdze, že potrebujem to dieťa za každú cenu, aby som bola šťastná,” dodala blondínka. Spoločne s manželom Viktorom sa zhodujú, že: „Už je tu dosť detí, ktoré ešte nikoho nemajú. A že do toho budeme my ťahať ešte niekoho, nejako ho vytvárať, aby tu ešte niekto ďalší bol.”

Prominentná dvojica síce umelé oplodnenie nevníma ako správnu cestu pre seba, ale rozhodla sa zapojiť do adopčného procesu. „Dali sme si tú príležitosť, aby sme sa mohli rozhodnúť. Lebo ono to nie je len tak. Sme vo fáze, že čakáme, kedy nám zavolajú a budeme mať možnosť, či chceme do toho ísť alebo nie. Rozhodne to ten daný moment,” povedala na margo toho Adela.

Tiež prezradila, že od chvíle, ako ukončili prípravu na proces adopcie, ubehli zhruba 2 roky. Spoločne s manželom sa nebránia ani dieťatku iného etnika. Avšak priznala, že by radšej uvítali menšie dieťa.

Adela tiež priznala, že spoločne s Viktorom sa snažia pri tejto téme zostať v akejsi úrovni neutrálu. „Ten život je taký pekný a tak plný všetkého možného, za čo môžeme byť vďační. Nechcem raz ležať na smrteľnej posteli a hovoriť si, že 4, 5, 10 alebo 15 rokov som minula na to, že som bola nešťastná, lebo niečo nemám,” povedala k tomu blondínka.

Z moderátorkiných slov je zrejmé, že sa nemieni prehnane trápiť tým, ak sa aj nestane matkou. „Ja vlastne ani neviem, ako mám u seba brať to, že to vlastne až tak neprežívam. Dokonca som mala obdobie, keď som mala dojem, že pod tlakom spoločnosti by som sa za to mala hanbiť, že to tak neprežívam. Lebo veď by sme to mali prežívať. A ten, kto neplače 4 roky do vankúša každý večer, lebo mu nezavolali ešte z adopčného procesu alebo neotehotnel, tak vlastne nie je ani žena,” reagovala okrem iného Vinczeová.