Bizarná situácia na Drobovej svadbe: Zo záchodu pobrali… Ježiiiš, tí sa zbláznili!

BRATISLAVA - V stredu popoludní sa v Kostole Panny Márie Snežnej, známom aj ako Kostol na Kalvárii, zišli blízki a priatelia šéfky Fashion TV Gabriely Drobovej a podnikateľa Karola Rumana. Práve na tomto mieste sa snúbenci rozhodli spečatiť svoju lásku a povedali si dlho očakávané "áno". No a ako to už býva zvykom, po obrade sa konala poriadna veselica!

Na niekoľkokrát odloženej svadbe sa zišlo mnoho prominentných hostí z českého i slovenského šoubiznisu. Medzi nimi nemohla chýbať ani Jasmina Alagič Vrbovská, ktorú Drobová vníma ako svoju dcéru. A ruka v ruke s moderátorkou sa zabával aj návrhár a vizážista Milan Švingál, ktorý sa postaral o dokonalý look oboch dám.

K tým má mimoriadne blízko a fanúšikovia Jasminy vedia, že keď sa s Milanom stretnú, o zábavu bude postarané. Inak to nebolo ani na Gabikinej svadbe. Pokiaľ táto veselá dvojica práve nedrala parket, vymýšľala iné "hovadiny". A tak vzniklo aj video z wc, ktoré moderátorka s vizážistom "vybrakovali".

Kým sa Jasmina upravovala pred zrkadlom, Milan si začal do tašky pchať rôzne veci vrátane dámskych vložiek. A Jasmina? Tú ani nebolo treba žiadať o to, aby sa pridala. No veď.... Pozrite sa na to sami vyššie, ich človek proste musí milovať!

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar/Instagram G.D.