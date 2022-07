Jasminin celebritný stylista vychudnutý na kosť: Plátok syra denne a... Zdravotné následky!

Jasmina Alagič tento týždeň spustila svoj podcast s názvom Pošli to ďalej a hneď v prvej časti otvorila ťažkú tému poruchu príjmu potravy. Po Valentíne Sedilekovej sa o svoj príbeh podelil aj moderátorkin kamarát Milan Švingál, ktorý je Jasmininým fanúšikom na Instagrame veľmi dobre známy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Ján Zemiar,

Svoju postavu riešil už v pomerne útlom veku. Nie však z vlastnej iniciatívy. „Môj brat bol športovec, ja som veľmi nešportoval. Nikdy som nebol tučný, ale on bol starší o 6 rokov, športoval a mal kocky na bruchu, ja som nemal. A keď ty máš 10 a on už 16, má inú postavu, ale on sa ti smeje, že si lemra a ty potom robíš brušáky v detskej izbe. On za to nemôže, on si to neuvedomuje, ale aj rodičia, aj súrodenci, aj ľudia z okolia vedia takto človeka naštrbiť. A ty potom ako 10-ročný robíš 100 brušákov denne, lebo si myslíš, že máš mať postavu ako Justin Timerlake na plagáte,” povedal v úvode.

Do niečoho chorobného sa to však u neho prehuplo až vo veku okolo 19 rokov po prvom rozchode. „Zrazu si sama a začneš hľadať dôvod prečo. Dávaš to za vinu sebe, je to preto, lebo nevyzeráš asi tak, ako by si mohol, takže to začneš riešiť. Bol to u mňa spúšťač,” prezradil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: YouTube/Pošli to ďalej

Začalo to nevinne – športovaním. „Ja rád športujem, udržiavam sa, baví ma zdravý životný štýl, len ty sa vieš dostať do takého štádia – ešte som mal kamarátku, s ktorou sme sa v tom podporovali, že ješ málo, všetky diéty sme skúšali, chodili sme behať každý deň, dvakrát do fitka a potom to bolo také, že ty stále cvičíš viac a ješ menej. Ja som malú anorexiu, že ono to šlo postupne, ja som to napríklad vôbec nevidel,” priznal. A ako dodal, aj s 55 kilami si pripadal veľký a nebol so sebou spokojný.

Bol však už taký vychudnutý, že v škole mali podozrenie, že berie drogy. A keď ho otec uvidel v šortkách, okamžite spustil: To ako vyzeráš? To čo robíš? Tebe šibe? Ako Milan poznamenal, v tom čase bolo najširším miestom na jeho nohe koleno, na stehnách sa mu dali spočítať všetky žily a kožu mal ako papier. No stále mal pocit, že tam je čo vylepšiť a vyrysovať.

V tomto momente Jasminu zaujímalo, z čoho vlastne bral v tom čase energiu. „Berieš chudnúce lieky, tie majú všetky kofeín. Alebo som fungoval tak, že som jedol plátok syra denne, alebo tri kocky čokolády za deň, alebo som pil len proteínový nápoj,” prezradil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: YouTube/Pošli to ďalej

Na iných ľuďoch pritom nedostatky nevidel. „Ja to neviem vysvetliť, ale ja sa pozriem na ľudí okolo seba a pre mňa sú ľudia pekní. Ja poviem na chalana vo fitku, že má peknú postavu, pritom má tučnejšie brucho ako ja a má možno aj hrubšie nohy ako ja a ja ho vidím, že aký je pekný. Potom sa pozriem na seba, ja som polka z neho a aj tak si poviem, že ešte som veľký,” uviedol Švingál.

Obdobie, keď takmer nič nejedol a neustále chudol, u neho trvalo asi 5 rokov. A potom ho to "prestalo baviť". Už nechcel svoj život prispôsobovať tomu, že nemôže nikam ísť, lebo nemôže vlastne nič zjesť. „Nemôžeš ísť normálne von, lebo si stále hladný a nervózny,” priblížil.

Výstrahou však boli aj sprievodné znaky týkajúce sa zdravia. „Pre mňa bol veľký výkričník, keď som to už začal riešiť, že to už stačí, keď mi začali krvácať ďasná,” priznal a prezradil aj ďalšie nepríjemnosti: „Nemal som toľko energie, mal som modriny aj z toho, že som sedel vo vani, lebo sa ti robia dekubity z toho, akú ty máš tú kožu a nedobre vyživené cievy, a k tomu padajúce vlasy, krvácajúce ďasná...”

Ako na záver dodal, v tých časoch ho potešila každá poznámka o tom, že vyzerá ako kostra či smrtka, no už si taký život nedokáže a nechce predstaviť. Aktuálne so sebou tiež nie je spokojný, pretože nedávno pribral po zdravotných problémoch, no teraz sa snaží nadbytočných kíl zbaviť prirodzeným a zdravým spôsobom. „Nedržme úplne diéty, tie ani mne nikdy nefungovali, ale treba si nájsť ten svoj zdravý životný štýl a hlavne sa hýbať,” odkázal všetkým.