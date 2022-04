Gogova nová frajerka na móle, HOLÝ ZADOK a Drobovej manžel prišiel sám... TOTO je dôvod!

V pondelok v našom hlavnom meste odštartovali Bratislavské módne dni. Tie sa po prvýkrát konali priamo na Dunaji. Fashion šou si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí. Medzi nimi napríklad modelka na materskej dovolenke Soňa Štefková s partnerom, legendárny Jozef Golonka s manželkou, či exbojovník z markizáckeho Survivor Daniel Gogo Štrauch.

Ten podobné akcie doposiaľ nevyhľadával, no tentokrát urobil výnimku. Dôvodom je jeho nová priateľka, česká herečka Anna Kadeřávková, ktorú Slováci môžu poznať napríklad z filmu Šťastný nový rok. Aj ona sa totiž počas večera prešla po móle. Nejde však o žiadnu novinku, blondínka so svojou výškou 173 cm často "fušuje" aj do modelingu.

VIDEO: Rozhovor s Danielom Gogo Štrauchom a jeho láskou Annou Kadeřávkovou.

No zatiaľ čo Gogove oči počas večera patrili len a len Aničke, ostatných mužov určite potešil pohľad na inú z modeliek. Istý dizajnér totiž pri kreovaní svojho návrhu stavil na extravaganciu a jedno z dievčat poslal na mólo prakticky len v tangáčoch. Úsporné body, ktoré mala modelka na sebe, totiž odhalilo celý jej zadok.

Mnohých prekvapil aj manžel Gabriely Drobovej, Karol Ruman, ktorý do spoločnosti prišiel len 5 dní po svadbe bez svojej polovičky. Zaujímal nás dôvod. „Ja už od nedele produkujem 2. sériu Pečie celé Slovensko, od 7. rána do 9. večer sme na pľaci... Možno dnes s ním stihnem prísť, ale včera sme točili prvú epizódu, takže to sa nedalo,“ vysvetlila nám Gaba s tým, že Karolovi robila spoločnosť družička zo svadby Kira.