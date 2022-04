Drobová je už týždeň pani Ruman: TOTO sa po SVADBE zmenilo a do DARU dostali... WAU!

Gabriela Drobová má ako šéfka Fashion TV módu v náplni práce. A napriek tomu, že v týchto dňoch pracuje na druhej sérii úspešnej šou Pečie celé Slovensko, našla si čas aj na to, aby sa prišla pozrieť na Bratislavské módne dni. Nie je totiž tajomstvom, že pani Ruman podporuje slovenských dizajnérov.

Dôkazom je i to, že na svadbu ju obliekala návrhárka Veronika Hložníková. Ako nám Gabriela v súvislosti so svadbou prezradila, ich veľký deň dokonca dopadol lepšie, než sama čakala. „Myslela som si, že svadbu si neužijem, keďže som si ju organizovala a ja som naozaj perfekcionista. Keď robím akcie, pre mňa je dôležité, aby sa zabávali ľudia. Ale neviem, aké boli energie a čo bolo vo vesmíre, ja som si užila každú sekundu a som za to veľmi vďačná,” zhodnotila spokojná nevesta.

Niet pochýb, že hostia si svadobnú hostinu poriadne užili. A treba dodať, že ženícha a nevestu potešili originálnymi darmi. „My sme našim priateľom a rodine povedali, že máme všetko, takže by sme chceli zážitky. Väčšina hostí nám dala cestovateľské zážitky a dokonca tak, že to prežijeme s nimi. Nielenže uvidíme pekné miesta, budeme jesť v dobrých reštauráciách, uvidíme zaujímavé veci, pôjdeme na zaujímavé predstavenia, ale ešte strávime aj veľmi kvalitný čas s našimi blízkymi,” prezradila blondínka.

Ak chcete vedieť, čo sa v jej živote po svadbe zmenilo, pozrite si náš rozhovor.

VIDEO: Rozhovor s Gabrielou Drobovou o móde a svadbe.