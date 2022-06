Drobovej PROBLÉMY so svadbou: Ani toto jej nevyšlo!

Gabriela Drobová a Karol Ruman si povedali áno po 12 rokoch vzťahu. Pôvodne však mali byť svoji už v roku 2021. Bohužiaľ, nevestin otec sa musel podrobiť operácii. Ďalší termín bol doslova magický, a to 12. 2. 2022. Lenže ženíchovi vyšiel pozitívny test na koronavírus.

A tak si svoje áno napokon povedali 20. apríla 2022.

Dvakrát odložený sobáš však nebol jediným problémom, ktorý musela Drobová riešiť. Ako najnovšie vyšlo najavo, poriadne sa jej to zamotalo aj s rozlúčkou so slobodou. „V apríli som mala mať v Moskve rozlúčku so slobodou. Z pochopiteľných dôvodov sa to nedalo uskutočniť a už sme to nechceli na poslednú chvíľu meniť,” prezradila blondínka, ktorej plány skrížil vojenský útok Ruska na Ukrajinu.

A tak si teraz dopriala už ako vydatá pani. A manžela nechala samozrejme doma! „Rozhodla som sa, že po vydaji pôjdem na výlet s mojimi kamarátkami,” uviedla na sieti Instagram, kde prezradila, že sa nakoniec vybrali do španielskej Marbelly.