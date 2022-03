Súťažiaca sa v markizáckom Survivor ZNIČILA: Schudla na 43 kíl… Stratila aj menštruáciu!

PRAHA - Už pred začiatkom Survivoru televízia Markíza sľubovala, že pôjde o najdrsnejšiu reality šou, aká u nás kedy bola. Na vlastnej koži to zistili aj súťažiaci, ktorí v nej bojovali. Jednou z nich bola aj moderátorka a blogerka Nikol Čechová (32), verejne známa pod prezývkou Shopaholic Nicol. V šou si doslova zhumpľovala telo - schudla na 43 kíl a úplne stratila menštruáciu!

Len pred rokom sa Nikol Čechová pýšila svojou novou postavou. V minulosti totiž bojovala s pár kilami navyše, ktoré sa jej podarilo zhodiť. Do šou Survivor tak už išla so svojou vysnívanou postavou - ručička na váhe jej pri výške 155 cm ukazovala 48 kíl.

No to ešte nevedela, že drsné podmienky sa na nej škaredo podpíšu. Extrémne schudla a v priebehu súťaže dokonca stratila menštruáciu. Keď sa vrátila domov z ostrova, váha jej ukazovala neuveriteľných 43 kíl, čo je hlboká podváha. Pri jej výške by podľa výpočtu BMI mala mať 52 kíl.

„Keď som sa po skončení pozrela do zrkadla, bolo mi úzko. Stratila som svaly, zadok aj prsia. Prišla som si naozaj ako chorá,“ priznala Nikol s tým, že počas zlučovacej párty si dokonca musela požičiavať veci, pretože všetko, čo mala vopred pripravené, jej bolo veľké. Najdesivejšie však je, že stratila aj menštruáciu.

„Menštruáciu som mala na ostrove raz a potom už som to nedostala. Žiadna z nás. Mali sme k dispozícii hygienické pomôcky, ale riešiť toto v takých podmienkach bolo nič moc. Navyše sa mi to stalo v jeden deň, kedy sa premiešali kmene a ja som bola emočne naozaj na dne. Chcela som vtedy pizzu, perinu a film a namiesto toho som si dala športovú výzvu a kokos,“ uviedla Nikol.

„Bola som veľakrát vyčerpaná ako fyzicky, tak psychicky, ale nikdy mi nenapadlo odstúpiť. Neustále som si opakovala, že je to príležitosť raz za život si toto zahrať. A že veľa ľudí by si prialo byť na mojom mieste. Na druhej strane nestalo sa mi nič až tak vážne, ako napríklad chalanom,“ dodala, čím zrejme narážala na Nathana, Gábora a Tomáša, ktorí z projektu museli odstúpiť pre zdravotné problémy.