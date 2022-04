Moderátor ŠOKUJE o zákulisí Survivora: Otvorená NENÁVISŤ v štábe… Je to PEKLO, každý deň ťa niekto OJ*BE!

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA - Nie je žiadnym tajomstvom, že nakrúcanie šou Survivor už skončilo a všetci účastníci si teraz plnými dúškami užívajú kopu jedla a mäkučké postele v pohodlí svojich domovov. To, kto šou vyhral, síce ešte nie je známe a musíme si počkať na odvysielanie všetkých epizód, no kým meno víťaza je zatiaľ ukryté pod rúškom tajomstva, na svetlo sveta sa dostali iné informácie, ktoré sú nemenej šokujúce!

Tvorbu drvivej časti šou mala pod palcom turecká produkcia, od ktorej našinci zakúpili licenciu. A práve to je dôvodom, prečo sa pre mnohých zo Survivora stalo fiasko. S pôvodnou americkou verziou to totiž malo pramálo spoločné, čo neuniklo žiadnemu fanúšikovi jednej zo svetovo najobľúbenejších reality šou. Turci majú totiž zjavne minimálne nároky na kvalitu tvorby, čo sa odrazilo na celkovej podobe jednotlivých epizód a ich priebehu.

Rozčarovaní boli najmä českí diváci, keďže sa u nich Survivor pred niekoľkými rokmi vysielal ako "Robinsonov ostrov" a takmer celú jeho tvorbu mala pod palcom česká produkcia, ktorá sa všetkými silami snažila priblížiť k originálu.

Aktuálne sme sa ale neustále stretávali s problémami so zvukom, šialenými farebnými rozdielmi či siahodlhými dialógmi/monológmi súťažiacich, ktoré neboli ničím zaujímavé a zbytočne zaberali pomerne veľkú časť zo stopáže.

Nekvalitná výroba však nerozčuľovala len divákov. Nervy na dranc mal i moderátor Ondřej Novotný, ktorý moderoval dva predchádzajúce Robinsonove ostrovy a zároveň je i obrovským fanúšikom pôvodného Survivora. Problémy s prístupom tureckého štábu znášal o to horšie, že ich zažíval na vlastnej koži a ovplyvňovali jeho každodennú prácu. Ich profesionálna neschopnosť vyústila až do stavu, ktorý Ondřej nazval peklom a otvorenou nenávisťou.

Svoje pocity opísal v podcaste Kudy běží zajíc, ktorý sa síce venuje Oktagonu, no počas diskusie prišla reč aj na Survivor. „Zažili sme tu, ak to budem môcť raz povedať, také turecké peklo. Žiadny deň nebol dobrý. Čo, keď je to viac ako 70 dní za sebou, ti brnká na psychiku,” rozčuľoval sa moderátor, na ktorom bolo badať obrovské znechutenie i únavu.

„Každý deň ťa niekto oj*be, vždy je oneskorenie, všetko je inak. Každý deň. A robíš s cudzou produkciou. A už sme boli takí rozstrelení, že my sa ani nepozdravíme. Už si nepredstierame. Už je to otvorená nenávisť,” vyjadril sa Novotný, ktorý napríklad musel kvôli neprofesionálnym a zle vybaveným tureckým zvukárom opakovať jednu vec aj x-krát. A to počas obrovských teplôt a na priamom slnku.

„Hráš nejaký súboj, hru, a ty pí*o, zvukár zase toto, zase kamera zle, zase kdesi čosi. Stojíš na tom slnku sku*venom 50-stupňovom slnku, vidíš, jak oni sa tam pečú, pozri sa na mňa. Už by som mal byť dopečený, ale nie som,” zúfal si Ondřej, ktorý sa pravdepodobne k celej situácii vyjadrí ešte po skončení šou. Rovnako sa dá očakávať aj to, že pokiaľ bude mať v budúcnosti nakrúcanie tejto šou na starosti turecký tím, po tejto skúsenosti s nimi nebude spolupracovať ani za svet, čo by bola pre českú i slovenskú verziu šou obrovská strata...