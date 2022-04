Markizácka hviezdička pol roka po ROZCHODE: Dala sa dokopy s... No, to je gól!

Hovorí sa, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, avšak niektorí jedinci sa tým neriadia. Príkladom je aj youtuberka Shopaholic Nicol. Tej v auguste minulého roka skrachoval 4-ročný vzťah s kameramanom a režisérom Jakubom Mahdalom.

Ako blondínka krátko po rozchode prezradila, nerozišli sa v zlom. „Stalo sa to v pokoji, ako u ľudí, ktorí sa majú radi, rešpektujú sa, len to jednoducho už v niektorých veciach neklape. Je nám to obom ľúto, ale tak to v živote chodí,” uviedla Nikola.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Tv Markíza

Youtuberka potom prijala ponuku televízií Nova a Markíza, aby sa stala súčasťou partie, ktorá v Dominikánskej republike bojovala o rozprávkovú výhru. A hoci neuspela, smútiť nemusí. Darí sa jej totiž v súkromí. Blondínka je totiž opäť zamilovaná. Ruka v ruke sa objavila na odovzdávaní hudobných cien Anděl so... svojím expriateľom. „Áno, sme zase spolu,” potvrdila Nikola portálu super.cz svoj staro-nový vzťah.

Galéria fotiek (5) Nikola Čechová s priateľom Jakubom

Zdroj: profimedia.sk