Obrovská reklama pre Slovensko: SVETOVÁ HVIEZDA zdraví našu krajinu… Nevie sa dočkať, kedy príde!

Zdroj: Profimedia

BRATISLAVA - Fanúšikovia hudby jasajú a do svojich diárov si hromadne zapisujú termíny 10. až 12. jún 2022. Práve vtedy na Slovensku vôbec prvýkrát zažijeme hudobný festival s takým hviezdnym obsadením, aké tu ešte na jednom pódiu nebolo. LoveStream festival je najväčšie kultúrne podujatie tohto roka, no po boku zahraničných hviezd ako Red Hot Chili Peppers či Dua Lipa si zahrajú aj veľké mená česko-slovenskej hudobnej scény... A aby toho nebolo málo, do Bratislavy sa teší aj miláčik publika Calum Scott!