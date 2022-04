Šokujúce VYHLÁSENIE markizáckej hviezdičky: Nie som ani muž, ani žena!

BRATISLAVA - Intímne priznanie! Johana Špačková (27) sa do povedomia verejnosti vryla ako účastníčka reality šou Survivor. Súťažiaca sa nijako netají tým, že jej najbližším človekom je priateľka Klárka, s ktorou tvoria pár viac ako 12 rokov. Najnovšie však divákov zaskočila aj iným vyhlásením.

Odvaha jej nechýba! To Johana Špačková, ktorá si necháva hovoriť Johy, dokázala v drsnej reality šou Survivor už neraz. Pred kamerami sa však rozhodla hovoriť aj o témach, ktoré sú pre iných tabu. Netají sa napríklad svojou láskou k inej žene.

„Survivor ma zmenil v tom, že si svojich blízkych budem viac vážiť. Napríklad Klárku. Nevážila som si ju tak, ako som mala,” spovedala sa pred kamerami Johy, ktorá tiež naznačila, že v počiatkoch ich vzťahu sa stretávali s rôznymi reakciami okolia. „Nikomu nič nevnucujeme, nikoho neobmedzujeme. A keď to niekomu vadí, ideme preč. Ale máme okolo seba ľudí, ktorým to nevadí. Naopak, sú radi, že sme, aké sme,” povedala k tomu Špačková.

Tiež priznala, že ľudia bežne komentujú jej vzhľad. „Tým, že vyzerám, ako vyzerám, nemala som to jednoduché. Pokrikovali na mňa transka, či babochlap. Koľkokrát som išla na záchod a hovorili mi, že pánske WC je inde. Nie je to nič príjemné,” vyznala sa zo svojich pocitov Johy. Ona sama to cítila tak, že nechce podstúpiť zmenu pohlavia a vlastne aj jej priateľka ju v tom podporovala, aby sa nedala operovať. „Momentálne sa cítim ako Johy. Necítim sa ani ako žena, ani ako muž,” uzavrela túto tému.