Exotická dovolenka známej Slovenky: Najprv sa smiala a potom... UHRYZNUTIE opicou!

Lucypug alias Lucia Hrušková sa do povedomia širšej verejnosti dostala vďaka natáčaniu videí na Youtube. K sláve jej dopomohol aj vzťah s jej bývalým priateľom Danielom Štrauchom, známym pod pseudonymom Gogo. Po dlhých rokoch spoločného života sa rozišli a každý z nich si išiel svojou vlastnou cestou.

Lucia si po nevydarenom vzťahu s youtuberom našla už nie verejne známeho priateľa. Ale vyzerá to tak, že momentálne jej to takto vyhovuje. Nedávno sa spoločne vybrali do vysnívanej exotickej destinácie azda každého Slováka, a to na Bali.

Na zozname vecí, ktoré musíte na Bali určite navštíviť, je aj opičí les. Práve opice sa zaľúbencom postarali o nezabudnuteľný zážitok a jej priateľovi aj o suvenír, ktorý si odnesie domov. Určite ani im dvom nenapadlo, že na dovolenke zažijú takúto situáciu.

S nadšením v rozprávkovom lese sledovali tieto "milé" stvorenia. Jedna z opíc „osedlala“ Luciinho priateľa a snažila sa mu ukradnúť niečo z batohu. Jej snaha o kradnutie dvojicu nesmierne bavila. Opici sa nedarilo rozopnúť zips, a tak zvolila plán B. Ale kto by toto bol vôbec čakal?

Zahryzla sa mu do chrbta, a tak sa mu postarala o škaredé zranenie. Lucia spolu s priateľom museli navštíviť miestneho lekára, aby mu ranu ošetril. Celú situáciu si môžete pozrieť nižšie.