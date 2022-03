Pravda o MEGA drahej plastike zadku? Známej Slovenke ju vraj zacvakal frajer… Potom ho ODKOPLA kvôli inému!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sme na Topkách informovali o mega drahej operácii zadku, ktorú v Španielsku absolvovala bývalá hviezdička z Jojky Zuzanita Žilinčíková. Na sociálnych sieťach sa blondínka prezentovala tak, že si na ňu zarobila Instagramom a brigádovaním v podzemnej garáži. Nám sa však do redakcie ozval jej expriateľ - vraj to všetko zacvakal on a... Keď sa vrátila na Slovensko, odkopla ho kvôli inému!

Začiatkom februára sme na Topkách informovali o kurióznej plastickej operácii milovníčky zákrokov Zuzany Žilinčíkovej. Bondínka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka jojkárskej šou Take me out, si v Španielsku nechala zväčšiť svoj zadok. Tento jej vrtoch pritom vôbec nebol lacnou záležitosťou - vysolila zaň 15-tisíc eur.

A tvrdila, že si na to sama zarobila. „Áno, moja plastická operácia bola síce drahá, ale poctivo som si na ňu zarobila sociálnymi sieťami...“ prezradila Zuzanita. A svojimi ďalšími slovami prekvapila. „A dokonca som kvôli tomu pracovala aj v jednej nemenovanej podzemnej garáži obchodného centra, kde bol hluk, výpary z výfukov (smrad) a žiadne okno s výhľadom na denné svetlo!“ tvrdila.

Do redakcie sa nám však ozval Zuzanin šokovaný expriateľ, ktorého tieto slová prinajmenšom prekvapili. Vraj vôbec nie je pravda, že by si blondínka operáciu hradila sama... A už vôbec nie vďaka sociálnym sieťam. „Už dávno o ňu ľudia nemajú záujem, keď napríklad aj niekto chce nejakú reklamu, tak najviac za ňu dostane 50 až 100 eur a čo to je, keď má len jeden takýto projekt za mesiac?“ prezradil nám Zuzanin ex.

Peniaze na operáciu jej vraj preto dal on. No nestála údajne 15-tisíc, ako prezentovala, ale len 10 600. „Nemal som 10 600 eur, tak som jej dal 7 600 eur s tým, že 3 000 eur jej požičala jej kamarátka a dohodli sme sa tak, že buď to tej kamarátke vrátime potom spolu, keď dáme niečo dokopy, alebo potom ona, keď bude zarábať z toho Instagramu,“ priblížil nám expriateľ. Po návrate zo Španielska sa však medzi milencami odohrala dráma - zaúradovala blondínkina žiarlivosť.

„Stala sa taká vec, že ja som si písal s jednou starou kamarátkou, ktorú som 3 roky nevidel, Zuzka to videla, ja som jej pokojne všetko ukázal, len Zuzku to akosi vzalo, začala kričať, dala mi facku. Nebolo tam nič hrozné, ja som ju nepodvádzal, nestretol som sa s tou kamarátkou, len som jej spomenul, že ma niekedy s*rie, ako niekedy reaguje kvôli tomu Instagramu,“ priznal sa Jozef.

Galéria fotiek (7) Jozef a Zuzana tvorili pár 2 roky.

Zdroj: archív J.H.

No Zuzana mu vraj dala druhú šancu s jednou podmienkou. „Povedala mi, že mi dá druhú šancu, že uvidí, že to s ňou myslím naozaj vážne, že mi všetko odpustí, pokiaľ tej jej kamarátke vrátim tých 3000 eur, že to nebude platiť ona, ale zaplatím to ja a bude všetko v pohode,“ pokračoval expriateľ. Dohodnuté peniaze preto skutočne poslal, no v tom momente nastal u Zuzanity zvrat. Vzťah s Jozefom ukončila.

Odišla do Bratislavy pod zámienkou, že ide natáčať reláciu pre Tv Joj, no potom sa mu vraj prestala ozývať. No a napokon priateľovi oznámila, že má už iného. „Neviem sa k nej dopátrať, nič, neviem čo mám robiť, tak som vám napísal, aby ste mi pomohli, že ak ma využila, aby som vrátil jej priateľke peniaze a odišla s tým, že už mala niekoho vyhliadnutého, tak chcem, aby ľudia aspoň poznali pravdu, že nie je zlá žena, ale jednoducho celá tá bublina okolo jej Instagramu a propagovania vecí u nej nefunguje,“ dodal Jozef.

Kontaktovali sme v tejto súvislosti aj samotnú Zuzanu, toto je celé jej vyjadrenie:

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk