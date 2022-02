Známa Slovenka si nechala zväčšiť zadok za 15-tisíc eur: VEĽKÉ ODHALENIE... TAKTO si na to zarobila!

Plastické operácie sú drahá záležitosť... A keď sa k tomu pripočíta súkromná vila, bazén či vlastné služobníctvo - tak, ako mala k dispozícii Zuzanita - suma sa šplhá do astronomických výšok. Ako blondínka priznala, stálo ju to celých 15 tisíc eur. Mnohým jej fanúšikov preto prebehlo hlavou, kde na to asi tak zobrala.

O bývalej jojkárskej hviezdičke sa vie, že sa v minulosti mihla v televízii a že čo-to jej zarába aj jej profil na Instagrame. To však zďaleka nie je jediné, čo jej robí peniaze. A Zuzanita sa rozhodla prezradiť, ako si na vysnívané pozadie zarobila. „Áno, moja plastická operácia bola síce drahá, ale poctivo som si na ňu zarobila sociálnymi sieťami...“ prezradila Žilinčíková. A svojimi ďalšími slovami prekvapila.

Galéria fotiek (11) Zdroj: Instagram Z.Ž

„A dokonca som kvôli tomu pracovala aj v jednej nemenovanej podzemnej garáži obchodného cestra, kde bol hluk, výpary z výfukov (smrad) a žiadne okno s výhľadom na denné svetlo! Tí, čo so mnou pracovali alebo boli mojimi zákazníkmi, môžu potvrdiť, že som usilovne pracovala a vďaka tomu nabrala ďalšie životné a pracovné skúsenosti,“ šokovala Zuzana, ktorá si pochvalovala, že aspoň spoznala nových ľudí.

„Človek, keď niečo chce, tak by si mal ísť za tým a snažiť sa o to, aby to dosiahol. Ja som chcela už dlho mať veľký brazílsky zadok, nie je to krátkodobý rozmar, ani žiadny neuvážený krok z mojej strany, či ovplyvnenie internetom. Sny sa majú plniť, tak som si jeden z nich splnila,“ pokračovala bývalá jojkárka. A v plnení svojich túžob plánuje pokračovať.

„Každý má iné sny, priority, plány v živote. Dôležité je, ísť si za tým, čo chcete, nielen o tom rozprávať a brať si z iných ponaučenie, že keď človek niečo veľmi chce, tak to dokáže, aj keď to bude trochu dlhšie trvať. A nie si robiť zo všetkého a všetkých zrandu,“ dodala blondínka, ktorá sa už dnes môže pýšiť postavou v tvare presýpacích hodín.