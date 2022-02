Slovenka si nechala operovať zadok za 15-tisíc: FOTO Po zákroku má k dispozícii vilu, bazén aj vlastné SLUŽOBNÍCTVO!

BRATISLAVA - Už pred niekoľkými dňami sme na Topkách informovali o tom, že Zuzana Žilinčíková alias Zuzanita, si nechala v Španielsku zväčšiť zadok. Blondínka známa z rôznych jojkárskych šou totiž túžila po postave v tvare presýpacích hodín. A výsledok sa už rysuje. Za pozadie podobné Kim Kardashian však kontroverzná Slovenka vysolila 15-tisíc eur. A to nie je všetko!

Operáciu Zuzana absolvovala v Španielsku, keďže na Slovensku sa obdobné zákroky nerobia. Plavovláska vyhľadala toho najlepšieho odborníka, ktorý jej vyplnil zadok dokopy takmer 700 mililitrami silikónu, odsal jej tuk a ten následne vložil do bokov. Ako sme spomínali, celá táto paráda vyšla na 15-tisíc eur.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Z.Z.

Po operácii, ktorá je pomerne náročná, sa ešte stále zotavuje a nosí vývody. Bolesť a nekomfort jej však vynahradzuje luxusný servis. Zuzana má totiž v cene vlastnú vilu s bazénom, a to ani zďaleka nie je všetko. „Vlastná kuchárka, lekár, sestra k dispozícii 24 hodín denne, plus šofér či masér," vyrátavala benefity jojkárska hviezdička, ktorá si pooperačnú starostlivosť v Marbelle vychutnáva plnými dúškami.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Z.Ž.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Z.Ž.

A tak sa teraz denne chváli výhľadom na bazén či rôznymi zdravými mňamkami, pričom raňajky dostáva až do postele a kuchárka jej ochotne dokáže pripraviť trebárs i domácu pizzu. Zuzana už takisto využila aj služby maséra, no a aby toho nebolo málo, najnovšie si užila hodinový pobyt v hyperbarickej komore. Nuž, aj takto môže vyzerať pobyt na súkromnej klinike. Teda - aspoň pokiaľ vycestujete do zahraničia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram Z.Ž.