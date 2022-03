Kolárovský prvýkrát o dieťati s Twiinskou: Nie som úplne pripravený byť otec!

BRATISLAVA - Minulý rok v novembri nabral život Veroniky Nízlovej úplne nové rozmery. Pôvabná speváčka porodia dcérku Neu a zároveň dostala ten najkrajší titul v živote ženy - mama. O otcovi dcérky však celý čas mlčala a uvádzala, že sa dohodli, že nebude súčasťou ich života. Všetko sa však zmenilo. Mladý umelec Matúš Kollarovský, známy aj ako Yael, sa k otcovstvu sám priznal... A nielen to!

Matúš o otcovstve prvýkrát prehovoril pre týždenník Život. Mladý talent na rovinu priznal, že na otcovstvo sa ešte stále tak úplne necíti. „Na niektoré veci musí človek dozrieť. Stále mám 21 rokov. Chcem zažiť ešte veľa šialených vecí… Nie som na to úplne pripravený, ale som tu, takže sa budem učiť za pochodu,” prezradil v rozhovore.

Uvedomuje si, že byť otcom je veľká zodpovednosť a dieťa potrebuje dobré zázemie. „Nea je jediná vec, ktorá tu po mne zostane. Hudba je niečo celkom iné. Premýšľal som, ako pre ňu vytvorím zázemie, veď som nemal zázemie ani pre seba. Dnes som rád, že mám naozaj šancu to zázemie budovať, ale viem, že teraz a dlhé roky ho bude mať u Veroniky,” povedal Matúš, no z jeho slov je cítiť, že dcérka je pre neho prioritou číslo jeden a je si vedomý toho, že jej musí svojím spôsobom aj podriadiť svoju ďalšiu budúcnosť a súkromný život.

Galéria fotiek (4) Pre Matúša i Veroniku znamená ich malá Nea celý svet.

„Ja budem za Neou zatiaľ chodiť a dúfam, že keď budem starší, tak Nea nájde domov aj u mňa. A možno budem mať ženu a s ňou deti a Nea bude mať súrodencov. Teraz musím makať, aby to tak bolo,” nechal sa počuť Matúš v spomínanom rozhovore. Zo svojho malého dievčatka je vraj úplne hotový a z toho, čo hovorí, je zrejmé, že pre neho nič nie je tak dôležité, ako jeho dcérka.

„Je to také zvláštne. Vždy, keď o nej rozprávam, tak plačem. Keď som ju prvýkrát videl, už som mal všetko „v r...“. Bolo mi jedno, čo sa písalo. Pozrel som sa na ňu a ona prestala plakať. To bol taký magický moment,” dojal sa Matúš, ktorý si aktuálne vraj dokonca robí vodičák, aby mohol kedykoľvek sadnúť do auta a svoju Neu vidieť, keďže s mamičkou Veronikou Nízlovou aktuálne žijú v Hronskom Beňadiku.