Mladý Kolárovský zhodil hrivu z dredov: Aha, ako teraz vyzerá!

Tak to je poriadna zmena! Herec a spevák Matúš Kolárovský má nový videoklip. Najnovšie naspieval pieseň so svojou kolegyňou Tinou.

Ešte predtým, než klip vôbec uzrel svetlo sveta, objavili sa informácie, že Matúš v ňom bude ostrihaný. Niektorí fanúšikovia to však považovali za akúsi kačicu. „Nejako sa mi tomu nechce veriť,” uviedla žena, ktorá nás na chystané "prekvapenie" upozornila. No je to naozaj tak!

Galéria fotiek (4) Zdroj: youtube.com

Matúš sa v novom videu objavuje vo svojej starej podobe s dredmi, ale aj úplne vystrihaný. Ako môžete vidieť, ide o poriadne dramatickú zmenu, na hlave mu zostalo len pár milimetrov vlasov.

Ľudia na jeho premenu reagujú aj na jeho profile na sieti Instagram. „Bože, kde máš vlásky? Ale hodí sa ti to, krásnučký ako vždy,” napísala istá Jaja. Mnohí sa s ňou zhodujú, iní zas dúfajú, že Kolárovský si nechá vlasy opäť dorásť. Aký máte názor na jeho nový imidž vy?

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram MK