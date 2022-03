Adela vybehla medzi publikum: Začala ich kŕmiť... VIDEO Brrr, TOTO by veru nedal každý!

BRATISLAVA - Adela Vinczeová patrí medzi naše moderátorské špičky, a to, že právom patrí na vrchol, dokazuje v podstate každou jednou moderovačkou. Jej spontánne a okamžité rakcie sú naozaj nezameniteľné a ku cti jej slúži i to, že dokáže zareagovať na akúkoľvek výzvu. Aha, na čo sa nechala nahovoriť najnovšie!

V piatkovej talkshow Trochu inak privítala Adela opäť rôznych zaujímavých hostí. Okrem iných Mareka Vízyho, ktorý konzumuje hmyz, no okrem toho, že o tejto téme dokáže mimoriadne zaujímavo rozprávať, priniesol i názorné ukážky toho, čo všetko je schopný pochrumkať. Konzumovanie červov si vyskúšalo už mnoho ľudí, no Adela ani jej diváci medzi nich zjavne nepatrili.

A tak moderátorka využila príležitosť a spýtala sa prítomných, či by si takýto nie úplne bežný zážitok nechceli vyskúšať na vlastnej koži. Odvahu však našiel iba jeden z nich, no a keď už sa na toto podujal, Adela uznala, že by si to mala vyskúšať aj ona sama. A teda, zjavne nebola až tak úplne nadšená.

Ako to dopadlo, si môžete pozrieť vo videu vyššie!

Galéria fotiek (4) Zdroj: RTVS