Spevák Ledecký drží hladovku: Dôvodom je rakovina!

Spevák Janek Ledecký sa roky drží v dobrej kondícii. Ako prezradil denníku Aha!, váhu si drží rovnakú už od 17 rokov. „Stále mám 75 kíl, len ich mám teraz lepšie rozdistribuované než v tých sedemnástich,” vyhlásil s tým, že za všetko vďačí génom a dobrému vzťahu k športu.

Galéria fotiek (3) janek Ledecký a Ester Ledecká

Zdroj: Tv Prima

V jedle sa vraj nijako neobmedzuje, no v posledných štyroch rokoch drží dvakrát do týždňa hladovku. Nie však kvôli hmotnosti. „Je to taký dlhodobý experiment,” vysvetlil.

Vedci vraj zistili, že dlhodobý pôst má výrazný vplyv na menší výskyt onkologických ochorení. „Mesačný pôst funguje, To je už overené. Ale kto dnes môže držať mesačný pôst? A k tomu pracovať a normálne žiť? Takže vedci tvrdia, že tým sa to dá oklamať. No a tak to skúšam,” uviedol umelec.