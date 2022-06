Studenkovej filmový manžel trpí: Je to RAKOVINA!

Pavel Nový mal v poslednom období zdravotné problémy, ktoré sa rozhodol riešiť s lekárom. A ten mu napokon oznámil nepríjemnú správu.

Galéria fotiek (2) Pavel Nový

Zdroj: CT

„Dnes som sa dozvedel, že je to rakovina. Tak mi držte palce,” povedal herec magazínu Sedmička. A zdá sa, že depresiám neprepadá. „Mám sa kvôli tomu posrať? Medicína robí míľové kroky vpred, tak sa na ne spolieham. Spolieham na to, že sa to možno dnu do hlavy ani nedostane,” vyhlásil Nový.

Filmový manžel Zdeny Sudenkovej sa podrobil zákroku za uchom a z nálezu sa napokon vykľul nádor. On však verí, že sa z toho dostane rovnako ako v minulosti, keď sa nakazil západonílskou horúčkou.