Slovenský herec bojuje s rakovinou: Odporné správy... Želajú mu SMRŤ!

BRATISLAVA - Ľudská zloba nepozná hraníc! Herec Marcel Nemec po náročnej operácii podstupuje chemoterapie. Napriek tomu sa teší zo života a na sociálne siete niekedy nahráva rôzne vtipné až bláznivé videá. A to dráždi niektorých ľudí až tak, že od nadávok prešli k tomu, že doslova umelcovi želajú smrť...

Marcel Nemec sa kedysi preslávil ako člen skupiny Kopytovci. Tí parodovali dancefloorovú scénu a hity ako Dojiť či poručík Žigira si vtedy s chuťou pospevovali mnohí Slováci.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Prolux Records

Humor Marcelovi zostal dodnes a bojuje ním aj proti rakovine. Pri nedávnej operácii mu z tela vybrali viacero nádorov a teraz dochádza na chemoterapie. Ako sa na sociálnej sieti vyjadril, mieni si život užívať, boj s chorobou prenecháva medicínskym prostriedkom a on sám sa snaží byť proste pozitívne naladený.

To však nejde pod nos viacerým ľuďom, ktorí zahliadli jeho príspevky. Už dlhšie mu vypisujú, aký je trápny a mnohé správy obsahujú kopu vulgarizmov. „Baví ťa to ešte? Robiť zo seba k*k*ta?” napísal mu nedávno istý človek, no aktuálne správy vygradovali.

Marcel odpovedá aj na negatívne príspevky, a tak sa najnovšie jeho fanúšikovia dozvedeli, že mu niektorí doslova prajú smrť. „Dúfam, že zomrieš,” napísal mu David. Herec však s pokojom odpovedal aj na túto odpornú správu. „Davidko, dúfam, že dozrieš. Posielam ti objatia, maj sa rád,” vyhlásil vo videopríspevku.