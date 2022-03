SVADBA markizáckeho páru: Nemohol sa vrátiť domov... VIDEO Vzali sa v ANGLICKU!

BRATISLAVA - Tak toto tu ešte nebolo! Hovorí sa, že láska hory prenáša, no človek by si nepovedal, že to platí aj v prípade, keď sa dvaja budúci novomanželia ani nepoznajú. A to je prípad štvrtého páru z markizáckej Svadby na prvý pohľad. Hoci nevesta Monika vôbec netušila, koho si vezme... Vycestovala za ním až do Anglicka, kde si povedali svoje áno!