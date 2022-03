Priznanie jojkárskej moderátorky: 6 kíl navyše... KONIEC výhovorkám!

Galéria fotiek (3) Soňa Skoncová

BRATISLAVA - Moderátorka Soňa Skoncová je stabilnou súčasťou jojkárskeho Topstaru. Pred kamery sa vrátila sedem mesiacov po pôrode na jeseň minulého roka. No hoci by to pri pohľade na ňu nikto nepovedal, brunetka priznala, že stále má kilá navyše.