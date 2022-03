Zdrvený syn Ľuba Romana (†77): Zomrel nám v náručí... Herec bojoval s rakovinou!

Správy o tom, že Ľubo Roman, ktorý by v apríli oslávil 78. narodeniny, pravdepodobne naozaj zomrel na infarkt, potvrdil aj jeho syn Ľubomír v rozhovore pre týždenník Život. Opísal aj posledné chvíle so svojím otcom, ktorého videl len pár sekúnd predtým, ako naposledy vydýchol. Ešte počas dňa sa pritom stretli a zdalo sa, že je v poriadku. Večer už ale bolo všetko inak.

„Otec býva v byte, ktorý je na rovnakom poschodí, kde bývame my s manželkou. Jeho priateľka nás prišla okolo deviatej zavolať, že s otcom je zle. Prakticky sme sa ho snažili oživovať, záchranka poňho prišla za pár minút. Boli naozaj veľkí profesionáli, snažili sa urobiť, čo sa dalo... S najväčšou pravdepodobnosťou zomrel na infarkt,” uviedol Romanov syn v spomínanom rozhovore. „On nás ešte videl, keď sme tam pribehli, ale už odchádzal. Dá sa povedať skoro doslovne, že nám zomrel v náručí,” opísal zdrvujúce posledné chvíle s milovaným otcom.

Prezradil aj to, že jeho otec bojoval s rakovinou a problémy so srdcom vyšli najavo pri vyšetreniach, ktoré mu robili počas diagnostiky a liečby tohto zákerného ochorenia. Infarkt pritom prekonal aj v minulosti. „V deväťdesiatom piatom mal dosť ťažký infarkt a odvtedy sa nejakým spôsobom liečil. Chodil na pravidelné kontroly srdca, ale až keď sa začala táto choroba, prakticky sa zistilo, že kapacita jeho srdca je veľmi slabá. Nikdy sa však pre srdce nemusel obmedzovať,” vysvetlil.

Zosnulý umelec bojoval s rakovinou dva roky a jeho syn hovorí, že sa mu darilo úspešne vzdorovať. „Vďaka skvelému tímu doktora Jožka Dolinského. Jožko videl, že je to vo veľmi zlom stave, ale nastavil mu vynikajúcu liečbu. Ale bolo to aj o otcovi, ako zvládal všetky veci. Naozaj sa mu darilo v liečbe a bol vo veľmi dobrej kondícii. Hoci prednedávnom musel absolvovať v poradí už druhú sériu chemoterapií, vyzeralo to, že to máme opäť pod kontrolou,” uviedol Ľubomír o svojom milovanom otcovi, ktorý sa síce rakovine a metastázam všetkými silami vzpieral, no napokon ho zradilo srdce...

