Markizáckemu farmárovi ZOMRELA mama: Slová, z ktorých MRAZÍ... Zober ma so sebou, prosím!

NEMŠOVÁ - Prežíva najhoršie chvíle svojho života! Peter Matejka (37) sa do povedomia markizáckych divákov dostal vďaka poslednej sérii reality šou Farma. Už tam spomínal, že sa trápi - jeho mama totiž bojovala s vážnymi zdravotnými problémami. No a bohužiaľ, v týchto dňoch sa naplnil ten najčernejší scenár. Pani Matejková zomrela. Exfarmár to nesie veľmi ťažko - prosí ju, aby si ho zobrala so sebou!

Prísť o rodiča je to najhoršie, čím si dieťa musí prejsť... A je úplne jedno, či má 10, 30 alebo 50 rokov. Svoje by o tom aktuálne vedel hovoriť aj markizácky exfarmár Peter Matejka. Ten už počas svojho pôsobenia v poslednej sérii reality šou spomínal, že sa jeho mama pasuje s vážnymi zdravotnými problémami, no vyzeralo to tak, že sa z nich napokon dostane.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram P.M.

No, bohužiaľ, nestalo sa tak a v týchto dňoch sa naplnilo to najhoršie. Peter to síce na Instagrame nenapísal úplne priamo, no z jeho príspevkov to bolo evidentné - jeho mama zomrela. „Si moje všetko, môj život, moja láska, moje nebo, milujem ťa nadovšetko, mamička moja,“ napísal k svadobnej fotke svojich rodičov a pridal niekoľko emotikonov spojených rúk, srdiečok a plačúcich "smajlíkov".

Každý hneď pochopil, čo sa stalo a pod záberom sa začali hromadiť slová sústrasti. „Ďakujem, že si zo mňa vychovala človeka, maminka moja, veľké ďakujem ti posielam do nebíčka, dúfam, že sa stretneme. Milujem ťa,“ pridal k ďalšej fotke, tentokrát k svojej z detstva. Peter aktuálne prežíva absolútne najťažšie chvíle svojho života, a tak akékoľvek prejavy smútku sú absolútne pochopiteľné.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram P.M. Galéria fotiek (8) Zdroj: Instagram P.M.

No jeho najnovšie príspevky trochu vyvolávajú strach. Zdá sa totiž, že exfarmár ťažkú situáciu psychicky nezvláda. Zosnulú mamu dokonca prosí, aby si ho zobrala so sebou. „Mamička moja, vezmi si ma tam hore, chcem byť s tebou. Milujem ťa, zober ma so sebou, prosím,“ zverejnil na Instagrame.

A ďalší príspevok len potvrdzuje, že situáciu nezvláda. „Ďakujem všetkým vám za podporu, milujem vás, ale neviem, či to dokážem,“ napísal na Instagram. Vo chvíli, keď zomrie niekto blízky, sa môže zdať, že sa svet zastavil a nie je možné v živote pokračovať ďalej, no treba veriť, že hoci je bolesť obrovská, časom ustúpi. Peter, prijmi našu úprimnú sústrasť. A ak sa necítiš dobre, neboj sa požiadať o pomoc, nie je to hanba. Drž sa!