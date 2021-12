Markíza totálne VYTOČILA divákov: OBROVSKÁ nespravodlivosť… Mali ste ju VYHODIŤ!

BRATISLAVA - Na Farme to poriadne vrelo! Hospodárovi Martinovi došla trpezlivosť - keďže na statku nedbanlivosťou farmárov zomreli ďalšie zvieratá, bolo uplatnené pravidlo "kus za kus". Uhynuté živočíchy súťažiacim "prešli" už niekoľkokrát, no a hospodár si povedal, že stačilo. So súťažou sa teda musel rozlúčiť Peter Matejka, ktorý bol ako sluha za zvieratá zodpovedný.

Práve on si priznal, že na uhynutí troch moriek má veľký podiel. Na noc ich totiž nezavrel do ich prístrešku. Zodpovednosť prevzal aj Mesut, ktorý okamžite uznal, že ich mal ako farmár týždňa skontrolovať, hoci to na Farme nie je zvykom a dôveroval svojim sluhom. Obaja muži sa zachovali chlapsky a svoj podiel viny priznali aj pred hospodárom, ktorý im udelil tvrdé tresty.

Peter musel opustiť farmu kvôli trom uhynutým morkám. Ako sluha mal za zvieratá zodpovednosť. Zdroj: TV Markíza

Peter musel statok opustiť a Mesut sa stal automaticky prvým duelantom - aj napriek tomu, že je farmárom týždňa. Aby toho nebolo málo, Evelyn zavelila, že si nemôže ani sám zvoliť súpera. A tak namiesto toho, aby s Mesutom do arény putovala Stanka, ktorú si chcel vybrať, hlasovali ostatní farmári. Podľa zloženia hlasujúcich farmárov bolo od počiatku bolo divákom jasné, že hlasovanie dopadne v prospech mladej plavovlásky a do duelu opäť nepôjde.

A tak sa aj stalo. Dávid, Stanka aj Eva hlasovali za Michalu Šormanovú, vďaka čomu Stanku znova zachránili. A práve to poriadne vytáča divákov. „Zasa sa tomu vyhla, nespravodlivosť. Keď Peťo vypadol za prvú chybu, čo urobil, mala ísť s Mesutom ako druhý duelant automaticky aj ona. Je takisto sluha, povinnosti majú rovnaké, za zvieratá sú zodpovední obaja, len oni si to automaticky rozdelili, že ona v kuchyni a on pri zvieratách,” zhodujú sa diváci.

Mesut ako farmár týždňa skončil. Namiesto toho sa rovno stal prvým duelantom. Zdroj: TV Markíza

Stankin výraz v momente, kedy sa Mesut stal prvým duelantom, hovorí za všetko. Netajil sa tým, že do duelu chce vziať práve ju, keďže tam ako jediná ešte nebola. Zdroj: tv markíza

Ako sme už písali, tí si už aj v minulosti všimli, že len čo Stanke hrozí duel, vždy sa náhodou stane niečo, vďaka čomu sa mu vyhne - už niekoľkokrát jej pred voľbou prišlo zle, mala zdravotné problémy, ktoré veľmi rýchlo prešli a časom ju diváci začali označovať za simulantku.

Nehovoriac o tom, že kým bol na farme jej "ex" Miroslav, chránil ju práve on – v dueli by skončila už viackrát, ak by nebolo jeho či Evy, naposledy sa jej ochrany zasa ujali aj Peťo s Dávidom, ktorí sa do nej zahľadeli. S nimi posledné dni kula pikle, aby Mesuta oslabili vyhadzovom Natálie, keďže jeho sa zbaviť nevedeli.

Evelyn úplne zvrátila voľbu druhého duelanta. Zdroj: TV Markíza

A keď Peter vypadol, Stanka, ktorá sa bije do pŕs, že sa tak ďaleko dostala len vďaka sebe samej, hneď bila na poplach a utekala za svojím ochrancom. Hoci pred kamerami aj farmármi sa zastrájala, že sa duelu s Mesutom nebojí, práve kamery jej vyjadrenia znova raz vyvrátili. „Ako ona hovorí, že sa duelu nebojí. Hlavne, že hneď, ako vedela, že si ju Mesut chce zobrať, tak bežala za Dávidom a prosila ho, aby sa prihovoril Mesutovi,” napísala v diskusii Dominika, iný komentujúci zasa pripomenul, že takéto správanie ešte pred pár dňami sama Stanka označila za taktizovanie, ktoré sa jej nepáči a tvrdila, že ona by nikdy nič podobné neurobila.

Druhou duelantkou sa po hlasovaní farmárov stala Michala Šormanová. Zdroj: TV Markíza

Michala ešte pred odchodom Stanke vyčistila za žalúdok. Oznámila jej, že všetko to, čo v poslednej dobe robila, sa ľudia vďaka kamerám dozvedia. Zdroj: TV Markíza

Fanúšikovia šou majú jasno aj v tom, ako zo seba urobila samozvanú pravdu a spravodlivosť. Blondínka totiž vyhlásila, že Mesut si finále nezaslúži a ona sa postará o to, aby dobro zvíťazilo. Ten má pritom rovnako ako Eva prsty v každej práci a "makal ako šrób". „Tak keď si to nezaslúži Mesut, ona už dupľom nie. Veď sa do finále prevarila, najprv ju chránil Miro, keď sa nedalo, bolo jej strašne zle a potom si zasa zmotala Dávida s Peťom,” krútia hlavou fanúšikovia šou, ktorí si po čachroch s druhým duelantom myslia, že Stanka sa duelu vyhla opäť raz len vďaka šikovnému ťahu – tentokrát však z inej strany... Nuž, aspoň to ešte bude zaujímavé!