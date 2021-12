Drsný NÁKLAD vypadnutej farmárky: ROZHOĎNOŽKA… Vyrieš si MINDRÁK z otca!

BRATISLAVA - Ešte začiatkom týždňa to vyzeralo tak, že v poslednom farmárskom dueli tohtoročnej Farmy si to rozdajú Peter Matejka a a Natália Lopašovská. 37-ročný blondiak bol zvolený ako prvý duelant a spoločne so Stankou Klčovou a Dávidom Horákom chceli vyradiť práve mladú missku, aby ublížili Miroslavovi Mesutovi Debnárovi, keďže ako farmára týždňa sa jeho samotného zbaviť nevedeli. Zrazu sa však všetko otočilo. Pre uhynuté morky musel Peter odísť a z Mesuta sa stal prvý duelant...

Zrejme každému bolo jasné že si do arény vezme Stanku Klčovú. Ako jediná totiž ešte v dueli nebola a aj keď mala párkrát na mále, napokon sa jej duelu vždy podarilo vyhnúť. Sebavedomý farmár sa však definitívne rozhodol a nepomohlo ani to, že za Mesutom Stanka posielala svojho parťáka Dávida, aby to s ním vybavil.

Keď už však bola jednou nohou v dueli, karty zamiešala Evelyn. Prvý duelant totiž dostal ďalší trest - svojho súpera si nemohol vybrať sám, hlasovať o ňom museli farmári. Tí do arény poslali Michalu Šormanovú, ktorá dostala o jeden hlas viac ako Stanka - krk jej zachránilo rozhodnutie Evy.

Len málokto bol ochotný pomerať si sily s Mesutom, no Michala sa už niekoľkokrát ukázala ako jedna z najsilnejších žien. Fitneska zľahka vyradila makača Matúša a zem pozametala aj s Terezou Vargovou. Niet divu, že ako súperka v súboji budila obdobný rešpekt ako Mesut. Títo dvaja k sebe ku koncu Farmy dokonca našli cestu a zblížili sa. Keď Mesut ešte nevedel, že nebude mať možnosť zvoliť si súpera, Michale prisľúbil, že si ju do arény nevezme. Ibaže napokon tam predsa len skončila namiesto Stanky.

Zdroj: TV Markíza

Tú by si svojho času do duelu vzala aj Miška. Lenže potom, čo sa stala prvou duelantkou, ju Stanka vyhľadala, aby zakopala vojnovú sekeru, ospravedlnila sa jej a chcela, aby z nich boli priateľky. Dojatá Michala si potom teda vybrala Terezu. Už vtedy sa farmárom konanie Stanky nepozdávalo a mali zato, že sa Michale votrela do priazne len preto, aby ju nevzala do duelu. Upozornil ju na to aj Peter, a to aj napriek tomu, že sa do temperamentnej blondínky zahľadel. No a napokon došlo na jeho slová. Z priateľstva zrazu akosi zišlo, Stanka kvôli Michale urobila žiarlivostné scény Dávidovi a ružová nebola ani rozlúčka týchto dvoch žien, kedy si takpovediac skočili do vlasov. Stanka totiž Michale vyčítala jej konanie, no ona jej nezostala nič dlžná.

Víťazom duelu sa stal Mesut Zdroj: TV Markíza

Miška napokon odišla ako porazená. Kým doteraz rozprašovala súperov ona, tentokrát to okúsila sama. Mesut nad ňou vyhral nekompromisne a nedaroval jej ani jediný bod. A hoci ju porazil 3:0, vyzeralo to tak, že pre ňu odchod s napravenými vzťahmi nebude až taký bolestivý. Michala bola šťastná, že sa za posledné týždne s farmármi konečne zblížila, preto každému povedala to, čo si na nich najviac cení a farmári neskrývali dojatie. Až kým neprišlo na Stanku, ktorej od srdca povedala, čo si o nej myslí.

„Stanka, prajem ti do života všetko dobré. Úprimne ti prajem, aby si si vyriešila vzťah s otcom a aby ti nenarúšal tvoje vlastné. Aby si to pohladenie, ktoré ti má dať otec, nehľadala u každého chlapa, ktorého takto stretneš. Dobojuj to tu s hrdosťou a so cťou,”povedala jej, pričom narážala na to, že Stanka to najprv ťahala s Mirom, no keď vypadol, presedlala na Dávida a do toho sa jej podarilo obmotať si okolo prsta aj Peťa, ktorý by jej dal všetko, čo jej na očiach videl.

Zdroj: TV Markíza

Michalina rozlúčka so Stankou nebola práve príjemná Zdroj: TV Markíza

Čo sa týka vzťahov s otcom, Stanka sa netajila tým, že na Farmu prišla preto, aby niekomu niečo dokázala a chce, aby bol na ňu hrdý aj otec, ktorý ju vraj nikdy nepochválil. Ešte viac Michala k tejto téme povedala už predtým, keď ju do duelantskej chatky prišla navštíviť Evelyn. Stanku vôbec nešetrila a dokonca ju označila ako "rozhoďnožku". Čo všetko o blonďavej farmárke povedala, sa dozviete v našom videu vyššie!

