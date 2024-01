Český herec sa stal otcom: Bol pri pôrode, ale… Hneď potom utekal za NOVOU MILENKOU!

(Zdroj: Profimedia)

Krátko pred Vianocami sa prevalilo, že český herec Jaromír Nosek sa rozišiel so svojou tehotnou partnerkou Zuzanou Hasalíkovou. K rozchodu došlo už v lete a situácia bola natoľko vyhrotená, že umelec dokonca spochybňoval otcovstvo nenarodeného dieťaťa. Dvojica preto pristúpila ku genetickým testom, ktoré ho napokon potvrdili.

V týchto dňoch sa bábätko vypýtalo na svet a ako informuje expres.cz, známy otec bol vraj pri tom. „Odviezol ju do pôrodnice,“ prezradil zdroj, podľa ktorého bol herec aj pri samotnom pôrode. No hoci by sa mohlo zdať, že čerství rodičia si opäť našli k sebe cestu, nie je tomu tak. Hneď po narodení syna sa vraj ponáhľal za novou milenkou.

Zaujímavosťou tiež je, že bábätko ešte nemá žiadne meno. „Nemôžu sa dohodnúť na tom, ako sa bude bábätko volať,“ vysvetlil pre spomínaný web hercov blízky priateľ.

