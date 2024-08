ZLOBOR zo Zámeny manželiek mieri do ringu: TAKTO sa zmenil 10 rokov po šou!

Jozef Dunajčan (Zdroj: TV Markíza)

BRATISLAVA - Pamätáte si na Jožka zo Zámeny manželiek, ktorý sa preslávil pomenovaním ZLOBOR? Za 10 rokov sa poriadne zmenil a teraz sa postaví do ringu!

Ikonickými hláškami sa Jožko z Levoče zapísal do pamäti nejedného Slováka. Mnohí si ho môžu pamätať z legendárneho dielu Zámeny manželiek spred 10 rokov, kde svoju náhradnú manželku nazval "zlobor". Ďalej tiež perlil. Z jeho úst vzišlo napríklad „Tu maš banan a šicko v porádku",„Vyborne, mal ši branic!”, „Treba sebe vypic a žic!” alebo „Nasrac, nedam nič”. Jeho vtipné výroky kolujú po internete roky, no a ak vás zaujímalo ako sa za ten čas zmenil, tak tu je jeho premena.

Priznal, že v jeden moment sa rozhodol radikálne zmeniť svoj životný štýl. Prestal piť alkohol a začal cvičiť. „Ako sa odvysielala Zámena ja som ostal z toho, že čo som tam vlastne vystrájal. Ja som potom išiel von na druhý deň a všetci ma len volali do krčmy na poldeci alebo na všelijaké akcie ma volali. A potom som si jednoducho povedal a dosť. Koniec. Musím to zmeniť," prezradil o sebe. Dnes je z neho vymakaný muž. Veď pozrite! Jožko sa onedlho postaví do boxerského ringu. Súperom mu nebude nikto iný ako komik Marek Fučo Fučík. Zoči-voči sa stretnú už 26.10. vo Fight Night Challenge 7.

(Zdroj: Instagram J.D.)