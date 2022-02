Sulíkov syn zatiahol do svojho biznisu ďalšie známe tváre: Na TOTO sa nechajú nahovoriť… ALE ZAPLAŤ!

BRATISLAVA - Nie je to tak dávno, čo sme na Topkách informovali o stránke, prostredníctvom ktorej ľudia buď vymyslia výzvu, alebo peniazmi podporia už existujúcu. Autorom tohto nápadu je syn ministra hospodárstva Richarda Sulíka (54) Filip (26). Na stránke boli výzvy pre neznámych ľudí, ale napríklad aj pre druhú vicemiss Slovensko 2020. Najnovšie sa do projektu zapojili ďalšie známe mená. Na toto sa nechajú nahovoriť, ale... Najprv musia Slováci zaplatiť!

Pred týždňom sme na Topkách informovali o novej stránke Filipa Sulíka, ktorá má pomerne zaujímavý koncept. Ľudia prostredníctvom nej môžu buď pre niekoho vymyslieť výzvu, alebo svojimi peniazmi podporiť nejakú už existujúcu. Suma, ktorá sa na danú výzvu vyzbiera, má slúžiť ako motivácia na jej splnenie. Po jej zdolaní ju totiž vyzvaný získa.

Prvé informácie o stránke, ktoré sa dostali na verejnosť, však boli spájané s pomerne pikantnými výzvami, ktoré sa na portáli objavili. Influencerka Ema Lacová má natočiť porno a druhá vicemiss Slovensko 2020 Kristína Víglaská nafotiť nahé fotky. A v podobnom duchu sa niesli aj ďalšie hecovačky od neznámych ľudí. No zdá sa, že stránka sa opäť začína uberať smerom, na ktorý bola určená primárne.

Galéria fotiek (7) Zdroj: youdare.sk

A teda na nevinné výzvy od priateľov či fanúšikov pre verejne známe tváre. V posledných dňoch sa na stránke objavili hneď dve takéto. Raper Dame poslal kamarátovi raperovi Maniakovi veľkú krabicu a vyzýva ho, aby jej unboxing, teda rozbaľovanie, natočil na video. Môžeme teda predpokladať, že v balíku sa nachádza niečo naozaj zaujímavé. Ako bonus - vyzbierané peniaze poputujú na dobrú vec.

Dvojica chce podporiť 27-ročného slovenského pilčíka, na ktorého počas práce v Nemecku spadol strom. Michal leží v umelom spánku v nemocnici, má viacero zranení, pomliaždené pľúca, zlomenú nohu a zranenú chrbticu. Po 9-hodinovej operácii lekári zistili, že má poškodenú miechu.

Na dobrú vec chce vyzbierané peniaze poslať aj ďalší vyzývateľ. Ten oslovil hendikepovaného rapera Bekima, aby prešiel 1 kilometer pešo za pomoci chodítka alebo osoby, ktorej sa môže pridržiavať. Zatiaľ sa vyzbieralo viac ako 300 eur. Tie, ako sa píše v popise výzvy, poputujú organizácii, ktorá koná dobro - či už detský domov, onkológia alebo niečo podobné.

Dá sa predpokladať, že každý z vyzvaných svoju úlohu napokon splní, len aby sa peniaze dostali tam, kde to najviac potrebujú. No čím sa ich vyzbiera viac, tým to bude mať väčší zmysel.

