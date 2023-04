Kontroverzný biznis Sulíkovho syna: Oznámil KRACH! Kam smeruje svoje aktivity? Jeho spoločník sa rozrozprával

BRATISLAVA – Najskôr svojim biznisom spôsobil rozruch a prezentoval veľké plány, teraz je všetko inak. Syn šéfa SaS Richarda Sulíka Filip (27) si vyslúžil pozornosť po tom, ako prišiel s pikantnou webovou stránkou Youdare, ktorej princíp spočíval v tom, že ľudia mali iným platiť za to, aby splnili viac či menej šialené výzvy. Nad zábavkou najmä mladých ľudí sa však aktuálne vznášajú otázniky.

Ešte nedávno to vyzeralo tak, že Youdare sa darí. „Aktuálne sme aktivitu presunuli do USA, a teda sa aj zvýšili náklady. Komunikujeme už dlhšie s americkými investormi. Máme viacerých, ktorí prejavili záujem,“ hovoril ešte v januári starší syn šéfa liberálov. V tom čase veril, že v priebehu roka môže mať v Amerike milión aktívnych užívateľov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: youdare.sk

Nedávno však prekvapil svojim výrokom. „Youdare skrachovalo. Teraz robíme nový projekt. Povyprávam o tom, keď to bude naberať kontúry,“ upozornil týždenník Plus 7 DNÍ. Podstatnú časť svojej energie má vkladať do sociálnej siete Instagram, kde si hovorí „advokát prirodzenosti“.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto - IG

Jeho spoločník v biznise Lukáš Homér však zasa tvrdí, že Sulík mladší nie je relevantný zdroj informácií. „Stále máme veľmi dobrý vzťah, keďže sme spolu každý deň a občasne chodí k mojim rodičom na obedy. Ale aby bola pravda všetko, čo hovorí na Instagrame, tak by jeho rodičia boli Boris Kollár a Marian Kotleba, čiže nie všetko treba brať vážne,“ povedal pre týždenník. „Na prvý rok startupu sme dopadli veľmi dobre, niekoľkokrát sme dosiahli top 10 na App Store na Slovensku a v Českej republike,“ uviedol.

Na instagramovom profile stránky Youdare od februára nepribudol žiaden nový príspevok. Na Facebooku nie sú aktívni už od minulého roka. Nefunguje ani niekdajšia stránka youdare.sk. „Na tejto doméne zatiaľ nič je,“ zobrazí sa po kliknutí na ňu. Naopak, youdare.com či mobilná aplikácia Youdare dostupné sú.

