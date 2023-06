Smutné chvíle Evy Mázikovej (73): 5-ročné dievčatko jej ZOMRELO pred očami!

SALZBURG - Bolo to strašné! Evu Mázikovú (73) verejnosť pozná ako večne pozitívne naladenú speváčku, ktorá rozdáva energiu všade, kam príde. Pred pár dňami však prežila chvíle, ktoré jej typický úsmev z tváre zobrali. Na vlastné oči totiž videla zomrieť len 5-ročné dieťa. Dievčatku sa snažili pomôcť, ale... Nepodarilo sa!

Aký je život krehký, si človek uvedomí, až keď sa so smrťou stretne zoči-voči. Svoje by o tom aktuálne vedela hovoriť aj známa slovenská speváčka Eva Máziková. Hoci je známa svojou nevyčerpateľnou energiou, moment, ktorý nedávno zažila, ju hlboko zasiahol. Podľa jej vlastných slov po ňom nevedela spať celú noc.

„Včera vo vlaku zomrelo päťapolročné dievčatko,“ šokovala svojimi slovami týždenník Život. „Cestovala som a tesne pred Salzburgom zomrelo. Kričalo 45 minút. Všetci sme sa snažili hovoriť s jej otcom, ale nerozumel nám. Bol to nejaký Arab, predpokladám. Bol sympatický, nemôžem povedať. Mal päť detí a toto kričalo a kričalo,“ opísala mrazivé chvíle Máziková.

„Osem minút pred Salzburgom mu zrazu išla pena z úst. Bola som z toho hotová. Stále mám pred očami tie červené topánočky a žlté šaty. Všetci sme telefonovali o pomoc. Vlak nemohol zastať, a keď sme došli do Salzburgu, dievčatko už nebolo medzi nami,“ pokračovala speváčka s tým, že dievčatko sa snažili oživiť, no bohužiaľ sa to nepodarilo.

Ako známa Slovenka prezradila, v tejto chvíli si uvedomila, ako berie všetko v živote automaticky. „Naozaj nie je nič samozrejmé, všetko si treba vážiť,“ dodala Máziková. Sama je babkou len o rok staršieho dievčatka. „Premýšľala som, čo mi chce osud povedať. Teraz budem dávať ešte väčší pozor na malú aj na seba, na všetkých. Všetkých ľúbim.“