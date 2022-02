Markizácky fešák sa nafotil ÚPLNE NAHÝ: Medzi nohami má... FOTO Fuu, ten je ale OBROVSKÝ!

Príležitosť nafotiť sexi markizáckeho ženícha si pred časom nenechal ujsť ani renomovaný fotograf Lukáš Kimlička. Kedysi mnohé slovenky túžili po tom, aby si mohli do šatníka zadovážiť jednu z jeho luxusných rób, dnes by si zasa mnohí chceli dať do rámčeka fotografiu, ktorú zhotovili práve jeho šikovné ruky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TV Markíza

No a Dušanovi sa to podarilo. Lukáš je známy tým, že nefotí len ženy do rôznych prestížnych magazínov, no pred jeho fotoaparátom pomerne často stoja aj muži, ktorých telá sú ako vystrihnuté z reklamy na dokonalosť. A markizácky fešák je jeden z nich.

Pred Lukášom Kimličkom musel amatérsky model odhodiť všetky zábrany. Na jeho fotografiách totiž pózoval úplne nahý. Teda, až na žltého pytóna, ktorý sa mu spokojne obvíjal okolo nohy a nevynechal ani jeho intímne partie. No... Tak tomu sa povie kus hada!