Obrovský STRACH baču z reklamy: Toto prežíva jeho rodina na Ukrajine!

Celá spoločnosť veľmi citlivo vníma udalosti, ktoré sa odohrávajú u našich východných susedov. Ukrajina zvádza boj s ruskou armádou a zábery z Kyjeva, či výpovede ľudí, ktorých sa vojna dotýka, vháňajú slzy do očí.

Situácia na Ukrajine sa výrazne dotýka aj herca Jevgenija Libezňuka, ktorý na Slovensku žije už dlhé roky. Ako však pre joj.sk prezradil, v rodnej Ukrajine má sestru s rodinou, mamu i mnohých priateľov. „Volal som domov a ľudia sú tam vystrašení. Bombardovali viaceré mestá, ktoré sú neďaleko nich,” uviedol pre televíziu herec, ktorý momentálne účinkuje napríklad v seriáli Hranica, ktorej dej sa odohráva práve na slovensko-ukrajinskom pohraničí.

Z toho, čo sa v hercovej domovine deje, je v obrovskom šoku. „Aj keď sa predpokladalo, že sa to stane, človek stále veril, že zdravý rozum zvíťazí. Žiaľ, chúťky jedného človeka, ktorý nie je celkom v psychickom zdraví, vyhrali. A to sa vo vojne vždy stáva. Napokon zomierajú ľudia a to je strašné,” povedal k tomu Libezňuk.