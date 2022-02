Pár z Markízy na dovolenke: Ukradli im mobil, keď zlodeja CHYTILI… Fuuu, fakt urobil TOTO?

Pre Gabiku bola návšteva Paríža splnením sna, ktorý jej doprial milujúci partner Pítr. Dvojica navštívila rôzne známe miesta, ochutnali tamojšiu gastronómiu a užívali si mimoriadne romantickú atmosféru. Všetko zo svojej dovolenky zdieľali aj s fanúšikmi na Instagrame. Ibaže keď prišlo na fotenie pred Eiffelovou vežou, namiesto zamilovaných fotografií riešili krádež.

Dvojica sa snažila odfotiť tak, že Pítr položil svoj telefón na statív a nastavil samospúšť. Túto príležitosť využil miestny muž na kolobežke, ktorý za jazdy nestrážený mobil vzal a trielil s ním preč. Jediným šťastím bolo, že fešný model okamžite zareagoval. „Rozbehol som sa za týpkom a dobehol som ho. Nebudem vám tu popisovať, čo sa s ním dialo, pretože by som sa hrozne rozčuľoval a nechcem, aby ste si o mne urobili zlý obraz,” vyjadril sa na sociálnej sieti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

Prezradil však to, ako dopadla zlodejova kolobežka. „Chcel som mu ju v nervoch hodiť do vody, keďže sme boli na moste, ale uvedomil som si, že to nie je dobrý nápad. Takže som mu tú kolobežku len roz*ekal na sračku. Bude musieť chlapec nabudúce behať, keď bude chcieť kradnúť,” opísal Pítr, ktorý upozorňuje, aby si ľudia v Paríži dávali dobrý pozor.

Kto už aspoň raz navštívil jeho rušné miesta, vie, o čom je reč. „Vo chvíli, keď som sa ja rozbehol preč, tak tam nabehli iní muži, ktorí začali otravovať Gabču. Úplne zo všetkých strán sa to tam valilo, takže, prosím vás, dávajte na seba pozor, keď ste v Paríži. Obzvlášť dievčatá,” uzavrel súťažiaci z Love Island.